8 советов по домашнему уходу за кожей, которые помогают Николь Кидман не стареть
Фото: Globallookpress.com
Как отметил онлайн-портал Women’s Health, Николь Кидман действительно очень основательно подходит к своей ежедневной бьюти-рутине. От природы рыжая и белокожая австралийка сумела сохранить безупречный цвет лица и избежать появления гиперпигментации, от которой часто страдают женщины схожего с ней типажа.
Николь не раз заявляла о своей любви к аптечной косметике и космецевтике при выборе уходовой косметики, но у нее есть несколько правил, которые она старается соблюдать неукоснительно. Во-первых, актриса всегда принимает витамины. «Я действительно верю, что это поможет поддерживать мою кожу здоровой изнутри. Мои ногти, вероятно, худшая часть моего тела: они постоянно ломаются, потому без дополнительной подпитки я бы не справилась с ними», — поясняет звезда. Также Кидман всегда подмешивает в любую тональную основу увлажняющий крем. Это подтверждают все визажисты, работавшие с ней на съемочной площадке. По словам актрисы, такое комбо придает ее коже насыщенное антиоксидантами сияние и делает финиш тона максимально естественным, будто она не пользуется косметикой вовсе, а от природы выглядит безупречно.
Также Николь признается, что во время съемок у нее не очень много времени для длительных ритуалов по уходу за собой. Но она всегда старается выделить полчаса на то, чтобы принять ванну с большим количеством специальных масел. Кроме того, актриса при любых обстоятельствах, как бы поздно ни вернулась домой и какой бы уставшей ни была, обязательно смывает макияж. Кидман в одном из интервью заявила: «Если у меня нет сил, я использую очищающие салфетки: это быстро и легко. Этот вариант отлично подходит и для путешествий — закинул в сумку и все».
Также актриса признается, что у нее от природы очень светлые брови и ресницы, потому она обязательно подкрашивает их краской. Это гениальное правило для всех, кто хочет просыпаться с таким видом, будто уже нанес макияж и при этом хочет отдохнуть от косметики вне работы. Один из любимых ингредиентов в косметике звезды — ретинол. Этот компонент обладает мощным антиэйдж-эффектом, что помогает ей бороться с морщинами. Кроме того, она не забывает и о регулярном увлажнении кожи, особенно если эпидермис сухой, как у нее. Но самое главное правило, которому Николь верна многие годы, — это всегда использовать солнцезащитный крем при выходе на улицу и не забывать обновлять его в течение дня. Это помогает ей не только не обгорать на солнце, что без SPF может произойти очень быстро, но и защищает от фотостарения и гиперпигментации.
Фото: Globallook
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