76-летняя Вера Алентова выглядит ровесницей 49-летней дочери

По случаю 49-го дня рождения в доме Юлии Меньшовой собралась вся ее семья — родители Вера Алентова и Владимир Меньшов, супруг Игорь Гордин, сын Андрей и дочь Таисия. Телеведущая и актриса решила опубликовать в своем микроблоге снимки с родными и написала благодарственную речь.

«Спасибо, дорогие люди, за этот бесконечный поток поздравлений, который так украсил мне этот день!!! Я с огромной радостью читала их все утро, весь день, весь вечер и даже ночью! Ух! А все МОИ были рядом со мной, и что ж еще нужно для — счастья??? #новыйотсчет #напутикюбилею #семьявместедушанаместе #былохорошо #спасибозалюбовь», — заявила Меньшова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).