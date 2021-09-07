730 тыс. рублей на ветер: певица пожаловалась на вновь выросшую после уменьшения грудь

«Меня всегда смущал размер груди, потому что люди постоянно ее комментировали. Мне казалось, что грудь — это все, что люди видели во мне и с чем ассоциировали», — сказала Бетани Лайон в беседе с New York Post. Также, по словам девушки, большой бюст мешал ей танцевать и она думала, что выглядит глупо.

Через девять месяцев после операции грудь Бетани достигла прежних размеров. Она добавила, что знала о рисках и понимала, что ее грудь может вырасти снова. Между тем спустя два года после пластики в области декольте девушка научилась мириться с большим бюстом, но в будущем все же планирует повторить операцию.

«В результате уменьшения груди ткани молочных желез могут расти снова вырасти. Изменения веса, беременность, стресс и болезни, а также различные изменения в гормональном балансе — все это может вызвать реакции в организме», — отметил нью-йоркский пластический хирург доктор Дуглас Стейнбрех.