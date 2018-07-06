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71-летняя Татьяна Васильева избавляется от лишних килограммов с помощью пластики

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Татьяны Васильевой

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Актриса хочет стать еще стройнее.

В борьбе за молодость и красоту женщины готовы прибегнуть к использованию любых методов. Например, 71-летняя актриса Татьяна Васильева ведет здоровый образ жизни, а в ее гастрольном райдере прописано обязательное наличие спортивного зала в пешей доступности от гостиницы либо гантели в номере. Звезда театра и кино не стесняется выкладывать фото в бикини, которые неизменно вызывают восторг у поклонников. Однако на днях стало известно, что Татьяна Григорьевна решила избавиться от лишних килограммов с помощью аппарата, принцип действия которого схож с липосакцией. Знаменитость выбрала щадящий способ похудения, побоявшись вновь лечь под нож хирурга. Пользователи Сети пока не могут оценить преображение любимой артистки, поскольку она еще не похвасталась в блоге результатом проведенной процедуры.

Стоит отметить, что Татьяна Васильева выглядит намного моложе своего возраста. Круговая подтяжка лица, нитевой лифтинг, «уколы красоты» — актриса готова на все, чтобы как можно дольше радовать поклонников со сцены театра или киноэкранов.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

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