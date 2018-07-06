71-летняя Татьяна Васильева избавляется от лишних килограммов с помощью пластики

В борьбе за молодость и красоту женщины готовы прибегнуть к использованию любых методов. Например, 71-летняя актриса Татьяна Васильева ведет здоровый образ жизни, а в ее гастрольном райдере прописано обязательное наличие спортивного зала в пешей доступности от гостиницы либо гантели в номере. Звезда театра и кино не стесняется выкладывать фото в бикини, которые неизменно вызывают восторг у поклонников. Однако на днях стало известно, что Татьяна Григорьевна решила избавиться от лишних килограммов с помощью аппарата, принцип действия которого схож с липосакцией. Знаменитость выбрала щадящий способ похудения, побоявшись вновь лечь под нож хирурга. Пользователи Сети пока не могут оценить преображение любимой артистки, поскольку она еще не похвасталась в блоге результатом проведенной процедуры.