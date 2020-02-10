7 вопросов, на которые вы должны получить ответы у врача перед тем, как решиться на инъекции филлеров
Доктор Кристофер Ренни из Клиники эстетической медицины Ромси рассказал британскому онлайн-порталу The Sun, что первый вопрос, который стоит задать своему врачу, насколько он квалифицирован. «Вы ведь не хотели бы, чтобы врач красил вам ногти, так почему вы считаете нормальным, если мастер маникюра делает вам инъекции в лицо». Важно убедиться, что у врача есть опыт в эстетической косметологии, он знает анатомию, физиологию и знает техники введения филлеров. Этому невозможно научиться за выходные на курсах. Проверьте, есть ли у доктора медицинское образование и диплом.
Далее необходимо уточнить, каков у вашего доктора опыт работы. Такие процедуры должны выполняться только опытными специалистами, а не вчерашними медсестрами. Вы имеете полное право узнать, сколько подобных процедур уже провел специалист, есть ли у него сертификаты о повышении квалификации.
Кроме того, стоит узнать, какие филлеры специалист собирается вам вколоть, где он их приобрел и прошел ли он сертификацию. Шприцы также должны быть одноразовыми и стерильными. Вскрывать пакет с ним врач должен при вас. Проводиться процедура должна только в специально подготовленном для этого помещении, нельзя вкалывать ботокс или филлеры на кухне или еще где-либо, кроме медицинского кабинета. Иначе возрастает риск получить инфекцию.
Узнайте у врача, есть ли у него все необходимое (антибиотики, антигистаминное, гиалуронидаза и т.д.), чтобы в случае чего оказать вам экстренную медицинскую помощь или исправить свою ошибку. Прибегая к услугам шарлатанов без медицинской квалификации, вы можете подвергнуть себя серьезному риску.
Сегодня очень модно искать себе косметолога в Instagram или по рекомендациям блогеров, но задайте себе вопрос, можете ли вы доверять фотографиям работ из соцсети. Большинство из нас не будут покупать что-либо вслепую, особенно если товар или услуга стоит дорого и назад их не вернуть, потому, когда дело доходит до наполнителей и врачей, убедитесь в подлинности размещенных отзывов и снимков.
Узнайте, предполагается ли предварительная консультация перед процедурой. Хороший специалист должен спросить у вас на первой встрече ваш возраст, полную историю болезни и обсудить все риски, прежде чем провести вам процедуру, а также он даст вам возможность задать все вопросы, которые у вас есть. Также он должен попросить вас подписать форму согласия.
И последний вопрос, который вы должны задать врачу, а действительно ли вам нужны наполнители. Хороший врач будет с вами честен, особенно если раньше у вас уже были ранее введены филлеры.
Фото: vostock-photo
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