7 вопросов, на которые вы должны получить ответы у врача перед тем, как решиться на инъекции филлеров

Кроме того, стоит узнать, какие филлеры специалист собирается вам вколоть, где он их приобрел и прошел ли он сертификацию. Шприцы также должны быть одноразовыми и стерильными. Вскрывать пакет с ним врач должен при вас. Проводиться процедура должна только в специально подготовленном для этого помещении, нельзя вкалывать ботокс или филлеры на кухне или еще где-либо, кроме медицинского кабинета. Иначе возрастает риск получить инфекцию.

Узнайте у врача, есть ли у него все необходимое (антибиотики, антигистаминное, гиалуронидаза и т.д.), чтобы в случае чего оказать вам экстренную медицинскую помощь или исправить свою ошибку. Прибегая к услугам шарлатанов без медицинской квалификации, вы можете подвергнуть себя серьезному риску.

Сегодня очень модно искать себе косметолога в Instagram или по рекомендациям блогеров, но задайте себе вопрос, можете ли вы доверять фотографиям работ из соцсети. Большинство из нас не будут покупать что-либо вслепую, особенно если товар или услуга стоит дорого и назад их не вернуть, потому, когда дело доходит до наполнителей и врачей, убедитесь в подлинности размещенных отзывов и снимков.

Узнайте, предполагается ли предварительная консультация перед процедурой. Хороший специалист должен спросить у вас на первой встрече ваш возраст, полную историю болезни и обсудить все риски, прежде чем провести вам процедуру, а также он даст вам возможность задать все вопросы, которые у вас есть. Также он должен попросить вас подписать форму согласия.

И последний вопрос, который вы должны задать врачу, а действительно ли вам нужны наполнители. Хороший врач будет с вами честен, особенно если раньше у вас уже были ранее введены филлеры.

Фото: vostock-photo

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