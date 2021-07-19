7 простых способов вернуть коже сияние, которым Анджелина Джоли следует всю жизнь

Что касается макияжа, Джоли предпочитает баланс, то есть делает акцент либо на глаза, либо на губы. «У меня либо темные глаза, либо красные губы», — сказала героиня материала. При этом звезда отмечает, что в обычной жизни, вне работы, она не носит макияж.

Актриса признается, что ее пухлые губы и аккуратный нос исключительно заслуга природы, а не творение пластических хирургов. На своем лице Анджелина делала только лазерное лечение, когда во время беременности на нем начали проявляться темные пятна.

«Люди, которых я считаю красивыми, — это те, кто не склоняется к чужому мнению о том, что уместно или красиво. Меня всегда тянуло к людям, которые уникальны, и мне становится немного грустно, когда я вижу кого-то, кто не чувствует себя комфортно в своей собственной шкуре. Есть много причин в обществе, которые заставляют людей чувствовать себя так», — заявила Анджелина Джоли.