7 простых способов вернуть коже сияние, которым Анджелина Джоли следует всю жизнь
Прежде всего актриса признается, что не боится старения: «Я тоже вижу, как старею, и мне это нравится, потому что это означает, что я живу и становлюсь старше. Я смотрю в зеркало и вижу, что похожа на свою мать, и это согревает меня. Мы видим потрясающую женщину, которая со временем становится еще красивее».
Как сообщается в издании Women's Health, актриса с 11 лет посещала дерматолога и придерживалась советов специалиста в уходе за своей кожей. На постоянной основе Анджелина использует солнцезащитные крема, они защищают от воздействия ультрафиолетовых на кожу, тем самым предотвращая раннее старение и избавляет от прочих проблем с кожей, вроде пигментации и сухости.
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Фото: Globallook
Что касается макияжа, Джоли предпочитает баланс, то есть делает акцент либо на глаза, либо на губы. «У меня либо темные глаза, либо красные губы», — сказала героиня материала. При этом звезда отмечает, что в обычной жизни, вне работы, она не носит макияж.
Актриса признается, что ее пухлые губы и аккуратный нос исключительно заслуга природы, а не творение пластических хирургов. На своем лице Анджелина делала только лазерное лечение, когда во время беременности на нем начали проявляться темные пятна.
«Люди, которых я считаю красивыми, — это те, кто не склоняется к чужому мнению о том, что уместно или красиво. Меня всегда тянуло к людям, которые уникальны, и мне становится немного грустно, когда я вижу кого-то, кто не чувствует себя комфортно в своей собственной шкуре. Есть много причин в обществе, которые заставляют людей чувствовать себя так», — заявила Анджелина Джоли.
Фото: picture-alliance.com, Globallook
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