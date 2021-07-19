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7 простых способов вернуть коже сияние, которым Анджелина Джоли следует всю жизнь

Популярная актриса Анджелина Джоли достигла высот в своей карьере, в ее арсенале насчитываются различные премии: «Оскар», три «Золотых глобуса» и две «Премии Гильдии киноактёров США». Знаменитость считается одной из самых красивых женщин планеты и ей не раз присуждали звание голливудского секс-символа. Сегодня Анджелине 46 лет и она делится своими секретами красоты, а в частности рассказывает об уходе за кожей.
Анджелина Джоли

Прежде всего актриса признается, что не боится старения: «Я тоже вижу, как старею, и мне это нравится, потому что это означает, что я живу и становлюсь старше. Я смотрю в зеркало и вижу, что похожа на свою мать, и это согревает меня. Мы видим потрясающую женщину, которая со временем становится еще красивее».

Как сообщается в издании Women's Health, актриса с 11 лет посещала дерматолога и придерживалась советов специалиста в уходе за своей кожей. На постоянной основе Анджелина использует солнцезащитные крема, они защищают от воздействия ультрафиолетовых на кожу, тем самым предотвращая раннее старение и избавляет от прочих проблем с кожей, вроде пигментации и сухости.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анджелина Джоли, май 2021 года

Фото: Globallook

Что касается макияжа, Джоли предпочитает баланс, то есть делает акцент либо на глаза, либо на губы. «У меня либо темные глаза, либо красные губы», — сказала героиня материала. При этом звезда отмечает, что в обычной жизни, вне работы, она не носит макияж.

Актриса признается, что ее пухлые губы и аккуратный нос исключительно заслуга природы, а не творение пластических хирургов. На своем лице Анджелина делала только лазерное лечение, когда во время беременности на нем начали проявляться темные пятна.

«Люди, которых я считаю красивыми, — это те, кто не склоняется к чужому мнению о том, что уместно или красиво. Меня всегда тянуло к людям, которые уникальны, и мне становится немного грустно, когда я вижу кого-то, кто не чувствует себя комфортно в своей собственной шкуре. Есть много причин в обществе, которые заставляют людей чувствовать себя так», — заявила Анджелина Джоли.

Фото: picture-alliance.com, Globallook

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