7 правил ухода за кожей, которые помогают Наоми Уоттс выглядеть безупречно

«Иметь отличную кожу всегда было моим приоритетом, это трогательно, не так ли? Но, к сожалению, она не всегда идеальна, ведь на ней отражаются все стрессы и состояние здоровья, а также то, насколько много вы спите, часто ли летаете на самолете и правильно ли питаетесь», – призналась Уоттс в одном из интервью. Стоит отметить, что у звезды всегда свежий естественный румянец, но получила она его благодаря многоступенчатому уходу. В бьюти-рутине Наоми нет выходных и перерывов на пандемию. Актриса заявляет, что сидение дома расслабляет, у многих возникает желание забыть на время об использовании кремов и сывороток, ведь нас никто не видит, но это не вариант актрисы: «Если я не буду соблюдать режим, у меня сразу же начнут появляться морщины. А лишние проблемы мне не нужны, тем более их все равно придется решать».

Актриса придерживается строгой рутины, особенно после тренировки. «Утром я увлажняю лицо кремом, сывороткой и мистом, но самое важное – это двойное очищение, с которого начинается ее утренняя и особенно вечерняя рутина. Обязателен демакияж и крем для умывания», – пояснила она. Кроме того, сыворотки – ключевая часть ее повседневного ухода за собой, актриса предпочитает успокаивающие средства или варианты с ретинолом. В качестве завершающего этапа она наносит густой ночной крем, который удерживает влагу в коже. Днем Уоттс не может обойтись без тонального увлажняющего крема с SPF. «Я действительно люблю макияж. Люблю играть с ним и наслаждаться тем, как выгляжу накрашенной», – отметила актриса.

Фото: Globallookpress.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!