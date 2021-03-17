7 голливудских звезд, которые примерили стрижку маллет, но, кажется, зря
Впервые об этой стрижке заговорили в 70-е годы. Ее очень часто носила знаменитая Джейн Фонда. Именно с этой прической актриса была запечатлена на снимке из полицейского участка после того, как была арестована за витамины, которые служба безопасности аэропорта приняла за наркотики. Журнал Vogue тогда даже написал, что «Фонда начала революцию в сфере красоты» своей стрижкой, которая была наполовину шегги, наполовину маллет.
Фото: globallook
К 90-м годам любовь к этой прическе постепенно сошла на нет, и вплоть до 2003-го про нее никто не вспоминал, более того, носить ее стало чуть ли не моветоном, так как она стала признаком невысокого дохода. Вернула ее из забытья актриса Скарлетт Йоханссон. Несмотря на расхождения во мнениях по поводу ее внешнего вида, светлые волосы артистки с более темными корнями в начале нулевых стали вновь популярны.
Фото: eastnews
В 2008 году с этой же стрижкой на красной ковровой дорожке дебютировала Тейлор Момсен. Ее стилист дополнил прическу густой прямой челкой, с которой контрастировали волнистые слои прядей возле ушей.
Фото: GettyImages
Радикальный вариант маллета в 2013 году выбрала и певица Рианна. Ее тонкая челка контрастировала с длинными прядями волос, которые опускались ниже плеч. В 2020-м году артистка повторила свой образ.
Фото: globallook
Традиционный вариант стрижки выбрала певица Зендея — именно с этой стрижкой она появилась на «Грэмми — 2016». Отличительной особенностью стал светлый цвет волос и выпрямленные кудрявые от природы локоны.
Фото: globallook
В 2019-м дебютировала с неоново-салатовым маллетом и Билли Айлиш, правда такая прическа получилась у нее совершенно случайно — певица даже не подозревала, что попала в какой-то модный тренд, пока ей не сказал об этом репортер.
Фото: globallook
А Майли Сайрус уже несколько месяцев носит эту стрижку, после того как ей сделала ее мама.
Фото: globallook
Фото: globallook, eastnews, gettyimages
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