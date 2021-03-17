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7 голливудских звезд, которые примерили стрижку маллет, но, кажется, зря

Стрижка маллет стала одной из самых популярных в 2020 году. Эта тенденция сохранилась и в 2021-м. Однако несмотря на всю свою актуальность, эта прическа считается одной из самых спорных. Кто из знаменитостей доказал на себе, что маллет идет далеко не всем.

Впервые об этой стрижке заговорили в 70-е годы. Ее очень часто носила знаменитая Джейн Фонда. Именно с этой прической актриса была запечатлена на снимке из полицейского участка после того, как была арестована за витамины, которые служба безопасности аэропорта приняла за наркотики. Журнал Vogue тогда даже написал, что «Фонда начала революцию в сфере красоты» своей стрижкой, которая была наполовину шегги, наполовину маллет.

Джейн Фонда

Фото: globallook

К 90-м годам любовь к этой прическе постепенно сошла на нет, и вплоть до 2003-го про нее никто не вспоминал, более того, носить ее стало чуть ли не моветоном, так как она стала признаком невысокого дохода. Вернула ее из забытья актриса Скарлетт Йоханссон. Несмотря на расхождения во мнениях по поводу ее внешнего вида, светлые волосы артистки с более темными корнями в начале нулевых стали вновь популярны.

Скарлетт Йоханссон

Фото: eastnews

В 2008 году с этой же стрижкой на красной ковровой дорожке дебютировала Тейлор Момсен. Ее стилист дополнил прическу густой прямой челкой, с которой контрастировали волнистые слои прядей возле ушей.

Тейлор Момсен

Фото: GettyImages

Радикальный вариант маллета в 2013 году выбрала и певица Рианна. Ее тонкая челка контрастировала с длинными прядями волос, которые опускались ниже плеч. В 2020-м году артистка повторила свой образ.

Рианна

Фото: globallook

Традиционный вариант стрижки выбрала певица Зендея — именно с этой стрижкой она появилась на «Грэмми — 2016». Отличительной особенностью стал светлый цвет волос и выпрямленные кудрявые от природы локоны.

Зендея

Фото: globallook

В 2019-м дебютировала с неоново-салатовым маллетом и Билли Айлиш, правда такая прическа получилась у нее совершенно случайно — певица даже не подозревала, что попала в какой-то модный тренд, пока ей не сказал об этом репортер.

Билли Айлиш

Фото: globallook

А Майли Сайрус уже несколько месяцев носит эту стрижку, после того как ей сделала ее мама.

Майли Сайрус

Фото: globallook

Фото: globallook, eastnews, gettyimages

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