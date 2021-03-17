7 голливудских звезд, которые примерили стрижку маллет, но, кажется, зря

К 90-м годам любовь к этой прическе постепенно сошла на нет, и вплоть до 2003-го про нее никто не вспоминал, более того, носить ее стало чуть ли не моветоном, так как она стала признаком невысокого дохода. Вернула ее из забытья актриса Скарлетт Йоханссон. Несмотря на расхождения во мнениях по поводу ее внешнего вида, светлые волосы артистки с более темными корнями в начале нулевых стали вновь популярны.