«Повернула время вспять»: 69-летняя Пугачева выглядит моложе 42-летнего Галкина на семейном фото

Накануне вечером Светлана Лобода дала последний масштабный концерт в серии в московском Crocus City Hall. Среди звездных гостей была заявлена чета Пугачевой и Галкина, которая не скрывает своей симпатии к певице, и супруги действительно прибыли на шоу. Перед выходом из дома Максим выложил в свой микроблог снимок с женой и детьми Лизой и Гарри, и фолловеры обратили внимание не столько на факт семейного выхода в свет, сколько на очень молодой вид Примадонны.
«Борисовна выглядит моложе мужа, вау!», «Возраст — это не значит дряблое тело. Многим молодым дотянуть до такого уровня. Умница», «Аллочка, 100 лет вам жизни. Детки — прелесть, муж тоже, люблю вас», «Алла Борисовна, восхищаюсь вами с каждым разом!», «Пугачева как Бенджамин Баттон», «Алле удалось повернуть время вспять», «Необъяснимая трансформация», — восхищаются и иронизируют одновременно интернет-пользователи.
Кстати, к Максиму у подписчиков возникло еще больше вопросов — его новый образ не пришелся публике по душе. На фото он позирует с отросшей щетиной и пышными кудрями на голове. Многие фолловеры Галкина «разнесли» в пух и прах такой новый стиль телеведущего. А что скажете вы об образах Максима и Аллы Борисовны?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram