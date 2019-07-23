passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

69-летняя Надежда Бабкина показала, как принимает «ванны красоты»

Надежда Бабкина набирается сил и молодости на Алтае.

«Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона», — написала она.

Подписчики разделились на три группы. Первые ругают артистку за неэкологичность: вещество, которое используется в таких ваннах, сознательные производители косметики выводят из состава своей продукции.

«Это из рогов оленей, пантов?», «Ужасно жалко мне животных! Оно этого не стоит», — комментируют они.

«Вот и Бабкина оголилась... Боюсь предположить, кто следующий», «Не прилично выставлять такие фото. Особенно таким дамам преклонного возраста! Каждый сходит с ума по-своему», «Тра-та-та, я сошла с ума», — ругают вторые.

«Ух, тыыы!!!!! Суперски! Надежда, умница расслабляйтесь, кайфуйте! Для красоты самое То», «Вы красивая, шикарная и очень человечная», «Молодец! Женщине столько лет на сколько она себя ощущает», — поддерживают третьи.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!