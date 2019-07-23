69-летняя Надежда Бабкина показала, как принимает «ванны красоты»

Подписчики разделились на три группы. Первые ругают артистку за неэкологичность: вещество, которое используется в таких ваннах, сознательные производители косметики выводят из состава своей продукции.

«Это из рогов оленей, пантов?», «Ужасно жалко мне животных! Оно этого не стоит», — комментируют они.

«Вот и Бабкина оголилась... Боюсь предположить, кто следующий», «Не прилично выставлять такие фото. Особенно таким дамам преклонного возраста! Каждый сходит с ума по-своему», «Тра-та-та, я сошла с ума», — ругают вторые.

«Ух, тыыы!!!!! Суперски! Надежда, умница расслабляйтесь, кайфуйте! Для красоты самое То», «Вы красивая, шикарная и очень человечная», «Молодец! Женщине столько лет на сколько она себя ощущает», — поддерживают третьи.