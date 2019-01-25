68-летняя Надежда Бабкина не стесняется показывать фото без макияжа

«Настоящая сибирячка», «Какое красивое пальто! Какая вы приятная и любимая! Удачи», «Надежда, какая вы красотка!!! Вам очень идет цвет пуховика», «Повезло "красноярцам", услышат Ваш замечательный АНСАМБЛЬ! Пение - безупречное! Люблю», «Хорошего вам выступления», — желают добра поклонники.

«Зачем так себя уродовать уколами? До неузнаваемости», «Зачем люди себя так уродуют. Даже незнаю как написать. Она такая красивая былааааа. Сто с лицом. Боюсь даже смотреть», — критикуют хейтеры.

«Надежда Бабкина прилетела в Красноярск без косметики на лице в лавандовом пуховике», «Бабкина в лавандовом пуховике вышла на публику без грима на лице», «"Боюсь даже смотреть": Бабкина без косметики ужаснула Сеть», — подхватила пресса.

А как относитесь к таким снимкам вы?