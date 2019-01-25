68-летняя Надежда Бабкина не стесняется показывать фото без макияжа

Часто звезды (да и не только они) отказываются фотографироваться без макияжа. Но только не Надежда Бабкина! Легенде российской эстрады нечего стесняться: в свои 68 она все всем доказала.
«Прилетели в Красноярск, где нас и встретила #Юлайка, символ Универсиады-2019. Готовимся к выступлению вместе с "Русской песней"», — написала певица под снимком, на котором она запечатлена абсолютно ненакрашенной, в очках с массивной оправой.
«Настоящая сибирячка», «Какое красивое пальто! Какая вы приятная и любимая! Удачи», «Надежда, какая вы красотка!!! Вам очень идет цвет пуховика», «Повезло "красноярцам", услышат Ваш замечательный АНСАМБЛЬ! Пение - безупречное! Люблю», «Хорошего вам выступления», — желают добра поклонники.
«Зачем так себя уродовать уколами? До неузнаваемости», «Зачем люди себя так уродуют. Даже незнаю как написать. Она такая красивая былааааа. Сто с лицом. Боюсь даже смотреть», — критикуют хейтеры.
«Надежда Бабкина прилетела в Красноярск без косметики на лице в лавандовом пуховике», «Бабкина в лавандовом пуховике вышла на публику без грима на лице», «"Боюсь даже смотреть": Бабкина без косметики ужаснула Сеть», — подхватила пресса.
А как относитесь к таким снимкам вы?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram