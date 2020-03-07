66-летняя Елена Проклова продемонстрировала стройную фигуру в «голом» купальнике

Комментаторы разделились на два «лагеря».

Одни были восхищены фигурой актрисы: «Красивая, прям девочка», «Класс», «Фигура — супер», «Обалдеть фигура», «Вы красотка, такая фигура, такое тело, это такой труд. Вы шикарная, не у каждой молодой такие красивые ноги».

Другие — возмущены снимком и обработкой: «Ну зачем? Удивляют женщины в возрасте, которые выставляют такие фото», «Колготки надо снять», «Колготки и купальник, это сильно», «В колготах, плавать?», «Загорать пойдете, колготки снимите».

На чьей вы стороне?