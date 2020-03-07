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66-летняя Елена Проклова продемонстрировала стройную фигуру в «голом» купальнике

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Проклова

Фото: Instagram Елены Прокловой

Елена Проклова похвасталась купальником, который не оставляет следов, создавая эффект загара на нудистском пляже.

«Наконец-то мои мечты о безопасном красивом и ровном загаре стали реальностью!!!! Полина решила меня порадовать и не дождавшись 8 марта вручила потрясающий подарок — мгновенно сохнущиe купальники из ткани с солнцезащитным эффектом spf35. В таком купальнике кожа надежно защищена от солнца и в то же время загар ложится по телу ровно, то есть купальник не оставляет следов! А главное, создатели этого умного купальника везде пишут о вреде современных солнцезащитных кремов для мирового океана, так что теперь я спасаю коралловые рифы, которые гибнут от попадания в воду химического состава солнезащитных средств», — написала она.

Комментаторы разделились на два «лагеря».

Одни были восхищены фигурой актрисы: «Красивая, прям девочка», «Класс», «Фигура — супер», «Обалдеть фигура», «Вы красотка, такая фигура, такое тело, это такой труд. Вы шикарная, не у каждой молодой такие красивые ноги».

Другие — возмущены снимком и обработкой: «Ну зачем? Удивляют женщины в возрасте, которые выставляют такие фото», «Колготки надо снять», «Колготки и купальник, это сильно», «В колготах, плавать?», «Загорать пойдете, колготки снимите».

На чьей вы стороне?

Фото и видео: instagram

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