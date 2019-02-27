«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой

Впрочем, поклонники обратили внимание не на сумку, а на фигуру певицы. Они отметили, что даже в свои 65 Любовь прекрасно выглядит в мини. «Фигурка как у модели», «Просто охренеть выглядеть так в 65 лет! Браво! Хочу так же», «Вы сейчас выглядите еще лучше, чем 20 лет назад. Время остановилось для вас. Так держать!!! Красотка», — пишут они.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram