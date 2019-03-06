logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

65-летняя бывшая модель Кристи Бринкли продемонстрировала роскошную фигуру в бикини

Длинным ногам и тонкой талии бывшей модели могут позавидовать и молоденькие девушки.

Кристи Бринкли в свои 65 лет выглядит просто великолепно. Ее легко принять за подругу или сестру своих взрослых дочерей: сияющее лицо, лучезарная улыбка и знаменитые длинные ноги, которые она неустанно демонстрирует на фотографиях в социальной сети Instagram, в модных журналах и на показах.

Пляжные фотографии, недавно выложенные Бринкли, лишний раз продемонстрировали, что она мисс Совершенство: ни следа целлюлита, никакого животика или лишних килограммов. Сама модель рассказывает, что секрет ее стройности очень прост и давно не новость: она регулярно и без устали тренируется. В ее программу-минимум входят утренняя пробежка, до 100 отжиманий в день, а также активные занятия йогой, которые она никогда не пропускает без уважительной причины.

Подписчики очень часто в комментариях упрекают модель в искусственности и злоупотреблении ботоксом, однако она заявляет, что его как раз пробовала всего однажды, и ей не понравилось из-за того, что мимика потеряла подвижность. А вот уколы филлеров звезда делает регулярно и не считает это зазорным. Также Кристи считает, что продлить молодость кожи можно и без использования тяжелой артиллерии в виде пластических операций: пилинги у косметолога, хороший, а главное, регулярный домашний уход и защита от ультрафиолета – гораздо важнее.

Также Кристи очень тщательно следит за тем, что она ест. В ее рационе в течение всей сознательной жизни нет мяса и сахара. Основу ежедневного меню модели составляют в основном овощи и иногда морепродукты. Единственная слабость, от которой она не в силах отказаться, – горький шоколад.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
36-летнюю Юлию Ковальчук жестко раскритиковали за фото в купальнике, и Алексей Чумаков встал на ее защиту
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения