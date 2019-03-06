65-летняя бывшая модель Кристи Бринкли продемонстрировала роскошную фигуру в бикини

Кристи Бринкли в свои 65 лет выглядит просто великолепно. Ее легко принять за подругу или сестру своих взрослых дочерей: сияющее лицо, лучезарная улыбка и знаменитые длинные ноги, которые она неустанно демонстрирует на фотографиях в социальной сети Instagram, в модных журналах и на показах.
Пляжные фотографии, недавно выложенные Бринкли, лишний раз продемонстрировали, что она мисс Совершенство: ни следа целлюлита, никакого животика или лишних килограммов. Сама модель рассказывает, что секрет ее стройности очень прост и давно не новость: она регулярно и без устали тренируется. В ее программу-минимум входят утренняя пробежка, до 100 отжиманий в день, а также активные занятия йогой, которые она никогда не пропускает без уважительной причины.
Подписчики очень часто в комментариях упрекают модель в искусственности и злоупотреблении ботоксом, однако она заявляет, что его как раз пробовала всего однажды, и ей не понравилось из-за того, что мимика потеряла подвижность. А вот уколы филлеров звезда делает регулярно и не считает это зазорным. Также Кристи считает, что продлить молодость кожи можно и без использования тяжелой артиллерии в виде пластических операций: пилинги у косметолога, хороший, а главное, регулярный домашний уход и защита от ультрафиолета – гораздо важнее.
Также Кристи очень тщательно следит за тем, что она ест. В ее рационе в течение всей сознательной жизни нет мяса и сахара. Основу ежедневного меню модели составляют в основном овощи и иногда морепродукты. Единственная слабость, от которой она не в силах отказаться, – горький шоколад.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: Instagram
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