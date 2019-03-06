65-летняя бывшая модель Кристи Бринкли продемонстрировала роскошную фигуру в бикини

Кристи Бринкли в свои 65 лет выглядит просто великолепно. Ее легко принять за подругу или сестру своих взрослых дочерей: сияющее лицо, лучезарная улыбка и знаменитые длинные ноги, которые она неустанно демонстрирует на фотографиях в социальной сети Instagram, в модных журналах и на показах.

Пляжные фотографии, недавно выложенные Бринкли, лишний раз продемонстрировали, что она мисс Совершенство: ни следа целлюлита, никакого животика или лишних килограммов. Сама модель рассказывает, что секрет ее стройности очень прост и давно не новость: она регулярно и без устали тренируется. В ее программу-минимум входят утренняя пробежка, до 100 отжиманий в день, а также активные занятия йогой, которые она никогда не пропускает без уважительной причины.