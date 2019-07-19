64-летняя женщина, которую принимают за сестру собственной дочери, раскрыла свой секрет молодости

Анжела рассказала британскому таблоиду The Sun, что в 20-летнем возрасте ей поставили диагноз «волчанка», что побудило ее вести более здоровый образ жизни. Она решила сосредоточиться на своем психическом здоровье и заявляет, что благодаря медитации, физическим упражнениям и коррекции питания смогла ослабить симптомы недуга без лекарств, а «побочным эффектом» стало элегантное «взросление».

Женщина признается: «В 64-летнем возрасте не существует секрета изящного старения. Генетика, конечно, помогает, но во главе всего именно образ жизни, который вы ведете. Для меня замедление процесса увядания – дело жизни. Я начала практиковать уход за собой, еще когда была очень молода. Я занималась медитацией, тренировалась, правильно питалась. Чем раньше вы начинаете системно и дисциплинированно заботиться о себе, тем большую отдачу получите».