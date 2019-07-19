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64-летняя женщина, которую принимают за сестру собственной дочери, раскрыла свой секрет молодости

Жительница Калифорнии Анжела Пол, которая выглядит столь свежо, что ее принимают за старшую сестру ее 34-летней дочери, настаивает на том, что сохранять молодость ей удается не благодаря пластическим операциям (она уверяет, что никогда не прибегала к ним).

Анжела рассказала британскому таблоиду The Sun, что в 20-летнем возрасте ей поставили диагноз «волчанка», что побудило ее вести более здоровый образ жизни. Она решила сосредоточиться на своем психическом здоровье и заявляет, что благодаря медитации, физическим упражнениям и коррекции питания смогла ослабить симптомы недуга без лекарств, а «побочным эффектом» стало элегантное «взросление».

Женщина признается: «В 64-летнем возрасте не существует секрета изящного старения. Генетика, конечно, помогает, но во главе всего именно образ жизни, который вы ведете. Для меня замедление процесса увядания – дело жизни. Я начала практиковать уход за собой, еще когда была очень молода. Я занималась медитацией, тренировалась, правильно питалась. Чем раньше вы начинаете системно и дисциплинированно заботиться о себе, тем большую отдачу получите».

Анжела Пол с дочерью

По словам Анжелы, прежде всего человек должен заботиться о себе изнутри, а не надеяться только на поверхностный уход и косметику. «Я не ела мясо и птицу в течение 38 лет, но люблю рыбу и суши. В моем меню максимально большое количество органических продуктов. Я предпочитаю придерживаться принципов дробного питания, так как это облегчает пищеварение. Также в мой ежедневный рацион обязательно входят авокадо, вода с лимоном и имбирем утром, кофе я пью, но не больше одной чашки в день и только до полудня». Кроме того, Анжела практически не употребляет алкоголь, а если такое случается, предпочитает водку, а не вино, так как в последнем больше сахара.

Для поддержания хорошей физической формы американка ходит на зумбу 4-5 раз в неделю: «Я люблю танцевать и всегда любила, это занятие заставляет меня чувствовать себя молодой и сексуальной».

Что касается пластической хирургии и косметологии, Анжела подчеркивает, что она – ярая их противница и намеренно избегает эстетической медицины. «Я хочу выглядеть максимально естественно, – объясняет она, – а также стараюсь по возможности избегать любых операций без острой необходимости. Единственной косметической процедупой, которую я сделала после кесарева сечения, было снятие брекетов. Кроме того, я уверена, что есть масса способов, которые помогут остановить старение без операций, я, например, каждый день занимаюсь йогой для лица».

Сегодня, когда Анжеле уже за 60, с ней регулярно знакомятся молодые мужчины вдвое младше нее, которые хотят с ней встречаться, а узнав ее возраст, сильно удивляются.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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