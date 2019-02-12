64-летняя Любовь Успенская назвала четыре условия своей хорошей фигуры

Фигуре певицы Любови Успенской завидуют многие подписчицы ее блога. На вопрос редактора журнала «СтарХит», как ей удается держать себя в форме, женщина назвала четыре условия, которые она старается соблюдать.

«Занимаюсь йогой. Правда, на нее сейчас времени не остается. Надо как-то опять возобновить. Иногда могу позволить себе массажистов», — поделилась она.

Певица также призналась, что старается правильно питаться и каждое лето бывает на море: «Летом обязательно требуется море. Оно помогает прийти в себя, лечит горло. Сейчас выделяю на отпуск месяц, раньше — три».

«Есть баня-хаммам, но за шесть, что живу в этом доме, я ходила туда всего пару раз», — пожаловалась звезда.