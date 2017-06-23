Первая леди Франции вновь показала стройные ноги

Главы стран «большой двадцатки» с супругами сейчас находятся в Гамбурге, где проходит саммит G20. Пока руководители государств были заняты обсуждением важнейших политических вопросов, для их супруг была организована прогулка по Эльбе.

Хулиана Авада, Софи Грегуар-Трюдо с сыном Адрианом, Брижит Макрон и Эмануэла Джентилони

Супруга лидера Франции Эммануэля Макрона — 64-летняя Брижит Макрон выбрала для прогулки на катере короткое платье кораллового цвета, подчеркнувшее идеальную фигуру и стройные ноги. Нюдовые туфли-лодочки на высоких шпильках идеально дополнили образ первой леди.

Брижит Макрон и Хулиана Авада

Вечером 7 июля в Эльбской филармонии состоялся торжественный концерт в честь лидеров стран G20. Для вечера Брижит выбрала черные брюки по фигуре и свободную черно-белую тунику ассиметричного кроя.

Брижит и Эммануэль Макрон

А вам нравится, как выглядит 64-летняя Брижит Макрон?