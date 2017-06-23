64-летняя Брижит Макрон продемонстрировала идеальную фигуру в коротком платье
Главы стран «большой двадцатки» с супругами сейчас находятся в Гамбурге, где проходит саммит G20. Пока руководители государств были заняты обсуждением важнейших политических вопросов, для их супруг была организована прогулка по Эльбе.
Супруга лидера Франции Эммануэля Макрона — 64-летняя Брижит Макрон выбрала для прогулки на катере короткое платье кораллового цвета, подчеркнувшее идеальную фигуру и стройные ноги. Нюдовые туфли-лодочки на высоких шпильках идеально дополнили образ первой леди.
Вечером 7 июля в Эльбской филармонии состоялся торжественный концерт в честь лидеров стран G20. Для вечера Брижит выбрала черные брюки по фигуре и свободную черно-белую тунику ассиметричного кроя.
А вам нравится, как выглядит 64-летняя Брижит Макрон?
Фото: globallookpress.com, eastnews.ru