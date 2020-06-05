62-летняя женщина с идеальной фигурой, которую зовут на свидание студенты, раскрыла свой секрет успеха

В настоящее время Шейла переехала из Британии на Бали, но и там строго придерживается своих принципов – не взвешиваться, не считать калории и регулярно тренироваться, чтобы продолжать чувствовать себя суперсильной. «Я никогда не фокусировалась на весе. Я не взвешиваю себя, а скорее сосредотачиваюсь на тонусе и не считаю, что тощее тело — здоровое или стройное тело. Я бы предпочла иметь спортивную фигуру», – категорично заявляет она, добавляя, что благодаря тяжелой атлетике ей и удалось сохранить столь идеальную фигуру, которой завидуют даже юные девушки.Кисс с гордостью рассказывает, что ей в Instagram регулярно приходят сообщения от молодых парней, которые хотят с ней познакомиться. Однако ее такие предложения не интересуют, и она со смехом говорит им, что могла бы быть их матерью.

Помимо силовых тренировок, женщина не забывает и о том, что тело должно оставаться гибким, потому регулярно практикует «горячую» йогу – заниматься ей она начала в 49-летнем возрасте, то есть 13 лет назад, когда это еще не было так модно. Шейла объяснила, что ей очень приятно, что она стала источником вдохновения для многих людей, в том числе и для молодых девушек, и ей отрадно слышать, что ей часто говорят, что хотят быть похожими на нее, когда станут старше.

Фото: Instagram

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