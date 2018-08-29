62-летняя Лариса Долина заметно похорошела после разрыва с гражданским мужем

«Отличная фотография!!!», «Как же вы прекрасны, девочки!!!!», «Я Ларису Долину и не узнала....... Сколько же там операций?», «Долина лучше вас выглядит !!!! Зачем столько ботокса и косметики ??? С чувством меры дружить это мудрость !!!!», «Долина потеряла свое лицо,стала как все перешитой куклой», «Стала супер "девочка"-превосходная Долина», — обсуждают фолловеры.

Фото: instagram