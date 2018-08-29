62-летняя Лариса Долина заметно похорошела после разрыва с гражданским мужем

Чуть меньше месяца назад стало известно, что 62-летняя Лариса Долина рассталась с гражданским супругом Ильей Спициным. Доподлинно неизвестно, кто стал инициатором разрыва — Лариса Александровна или ее 49-летний возлюбленный. Одно очевидно: звезда сильно похорошела после этого события.
Свежей фотографией легендарной певицей поделилась в своем блоге ее коллега Юлия Началова.
«Отличная фотография!!!», «Как же вы прекрасны, девочки!!!!», «Я Ларису Долину и не узнала....... Сколько же там операций?», «Долина лучше вас выглядит !!!! Зачем столько ботокса и косметики ??? С чувством меры дружить это мудрость !!!!», «Долина потеряла свое лицо,стала как все перешитой куклой», «Стала супер "девочка"-превосходная Долина», — обсуждают фолловеры.
Фото: instagram