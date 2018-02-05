61-летний Ефим Шифрин продемонстрировал мощный торс и стальной пресс
Будучи востребованным артистом, Ефим Шифрин в своем загруженном графике находит время для регулярных занятий спортом. Юморист уже 24 года занимается бодибилдингом и уверяет, что мог бы принять участие в соревнованиях в этом виде спорта, если бы не постоянные концерты. Несколько дней назад в Instagram Шифрина появилось фото, во всей красе демонстрирующее его физическую форму.
«Однажды, во время одного очередного эфира, я вдруг обнаружил, что с экрана на меня смотрит совершенно незнакомый и неприятный мне человек. Мне было лет 35, и я понял, что на сцене стоит человек неопределенного возраста, полнеющий и в силу своей бесформенности уже почти отталкивающий. Мне стало не по себе. На ближайшем концерте в зале «Россия» я спросил у звукорежиссера Лёши Шермана, единственного знакомого мне качка: «А можно ли обычному человеку стать таким, как ты?» Он сказал: «Почему нет?» — и на следующий день мы встретились уже в спортивном зале. Это был 1993 год. С того момента я уже не расставался с тем, что люди теперь смело называют бодибилдингом. Я пришел в спортивный зал в 37 лет, а уже через 7 лет получил статуэтку «Мр. Фитнес», а еще позже —– почетную грамоту Московской федерации бодибилдинга (ИФББ)», — рассказал Ефим Шифрин в интервью журналу «Железный мир».
Подписчики сатирика восхитились его достижениями и назвали его мотиватором: «Русский Шварцнеггер», «Молодец! Меня всегда привлекали в людях упорство и стремление к цели. Здоровья и терпения!», «Невероятная сила воли! Мотивационное фото!», «Вы молодец, являетесь стимулом для многих, в частности для меня. Так держать», «Это действительно круто 👍👏На фоне спивающихся и снюхивающихся звезд нашего шоу-бизнеса вас интересно читать, слушать и смотреть!👍Вы реально выглядите супер!Могла б сказать: "так держать!" Но вы из без меня это знаете! Главное здоровья вам крепкого».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram