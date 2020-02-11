60-летняя женщина нашла пикантный способ хорошо заработать без особых усилий

Тамми была замужем 4 раза, у нее есть взрослый сын, с которым она давно не общается из-за религиозных и политических разногласий. Женщина признается, что ей всегда было трудно общаться с людьми, потому заработок онлайн стал для нее идеальным решением. На сегодняшний день, несмотря на то, что она недавно стала бабушкой, у Тамми множество клиентов, которые хотят любоваться ее ступнями в туфлях на высоких каблуках. Среди ее поклонников – мужчины от 18 до 35 лет, которые обожают то, как она «жестикулирует стопами». Женщина признается, что опция пользуется большим спросом – на всех предыдущих местах работы она зарабатывала гораздо меньше, а дополнительным бонусом стала возросшая самооценка.

«Я наконец-то контролирую свою жизнь, более того, я впервые уважаю и люблю себя. Теперь я даже счастлива, что одинока, и меня не волнует, что будут думать семья и знакомые о моей новой карьере. Это моя жизнь – и я живу так, как считаю нужным», – резюмирует она.

Фото: vostock-photo

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