60-летняя Лариса Вербицкая в трико по фигуре укрепляет иммунитет в фитнес-клубе

«Какая красавица!!!!!! Какая фигурка!!!!!», — восхитилась певица Валерия. «Вы выглядите фантастически», — согласился с ней Иосиф Пригожин.

«Очень хорошо выглядите, Лариса», «Шикарно выглядите», «В отличной форме», «Как девочка», «Девушка без возраста», «Прелесть», «Лариса вы красавица... Приятно на вас смотреть», «Лариса, смотреть на вас одно удовольствие. А уж когда увидела вас в живую, была потрясена. Вы настоящая, искренняя и такакая потрясающая. И как же классно вы смотритесь в фитнес клубе», «Такую красоту вирус не посмеет тронуть», «С вас беру пример», «Лариса, Вы пример для вдохновения», — обсуждают фото поклонники.