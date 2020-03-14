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60-летняя Лариса Вербицкая в трико по фигуре укрепляет иммунитет в фитнес-клубе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лариса Вербицкая

Фото: Instagram Ларисы Вербицкой

Лариса Вербицкая восхитила подписчиков молодостью и красотой.

Фото спортивной Ларисы Вербицкой восхитило ее поклонников. В зал артистка пришла в подчеркивающем фигуру тесном спортивном костюме, скорее напоминающем трико. «Наивная! Зашла в аптеку купить маски. Ответ- масок НЕТ и не было, не привозят. Противовирусный спрей тоже отсутствует, было ТРИ флакона, давно продали. Вот и пошла укреплять иммунитет в фитнес клуб», — поделилась она.

«Какая красавица!!!!!! Какая фигурка!!!!!», — восхитилась певица Валерия. «Вы выглядите фантастически», — согласился с ней Иосиф Пригожин.

«Очень хорошо выглядите, Лариса», «Шикарно выглядите», «В отличной форме», «Как девочка», «Девушка без возраста», «Прелесть», «Лариса вы красавица... Приятно на вас смотреть», «Лариса, смотреть на вас одно удовольствие. А уж когда увидела вас в живую, была потрясена. Вы настоящая, искренняя и такакая потрясающая. И как же классно вы смотритесь в фитнес клубе», «Такую красоту вирус не посмеет тронуть», «С вас беру пример», «Лариса, Вы пример для вдохновения», — обсуждают фото поклонники.

Фото и видео: Instagram

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