6 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем лечь под нож пластического хирурга и не пожалеть об этом

Вопрос второй: «Ожидаю ли я, что операция изменит мою жизнь?» Скальпель – это не волшебная палочка, которая способствует поиску парня, новой работы или глобального переворота жизни к лучшему. Единственное, что он может изменить, это какая-то часть вашего тела. И заявления типа «я хочу липосакцию, чтобы муж не ушел от меня» или «я хочу подтяжку лица, чтобы получить повышение на работе» - не достаточное основание, чтобы решиться на операцию. Цель должна быть реалистичной: например, «моя грудь обвисла, хочу вернуть ее форму», «я довольна своим телом, но хочу избавиться от животика».

Вопрос третий: «Готова ли я физически и психологически?» Вам предстоит операция или серьезная косметологическая процедура, потому вы должны быть готовы, что вам предстоит реабилитация. И чтобы ускорить ее и облегчить, заранее бросьте курить, откажитесь от вредных привычек, а также выбирайте время операции, когда не претерпеваете серьезных психологических нагрузок в жизни, таких как расставание, смерть близких и все, что не способствует душевному равновесию.

Вопрос четвертый: «Доверяю ли я хирургу?» Обращаться стоит только к тем специалистам, в компетентности которых вы полностью уверены, причем важно изучить информацию не только по работам в соцсети Instagram. У врача должны быть все необходимые дипломы и сертификаты и соответствующая квалификация.

Вопрос пятый: «Какова моя конечная цель?» Очень важно вовремя остановиться. Ведь зачастую бывает так: вы исправили нос, теперь думаете, что ваш подбородок выглядит странно – и так до бесконечности. Чтобы избежать этого, врачи советуют своим пациентам иметь конечную цель, которой они хотят достигнуть, и иметь в виду, что при изменении одной части тела, другие тоже будут выглядеть немного по-другому.

Вопрос шестой: «Готова ли я к последующей реабилитации?» Если с ботоксом и филлерами, если все прошло удачно, вы можете вернуться к работе практически сразу, то с более агрессивными методиками это не всегда так. У вас должна быть группа поддержки, которая на первых порах будет помогать вам в бытовых вопросах и ухаживать за вами при необходимости. Нужно реалистично оценивать сложность процесса и тот уровень боли, с которым вам придется столкнуться, чтобы быть готовыми и способными с этими трудностями справиться. Пластика – это тоже операция, потому после наркоза вы можете быть подавленной и плохо себя чувствовать, потому лучше перестраховаться и заложить больше времени на восстановление.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!