6 самых провальных образов звезд за всю историю «Золотого глобуса»
Марго Робби
Фото: dpa
На «Золотом глобусе» 2020 года отличилась красотка Марго Робби. Вероятно, актриса была не в духе и до последнего не могла решить, идти ли ей на мероприятие. Иначе никак не объяснить ее странный наряд, помятый внешний вид, чересчур небрежную прическу и отсутствие ярких акцентов в макияже (неуместное обилие румян не считается). Марго, ты, безусловно, красотка, но на торжественную церемонию могла бы и принарядиться!
Дженнифер Лопес
Фото: dpa
В том же 2020-м провальным оказался и выход на красную ковровую дорожку непревзойденной Джей Ло. О ее несуразном платье с золотым бантом от Valentino говорили уже столько, что не будем повторяться. Но с мейком дела обстояли не лучше. К глазам нет никаких претензий, но контуринг сделан почему-то не бронзером и растушеван из рук вон плохо, отчего в некоторых ракурсах больше напоминает пятна, а не аккуратные тени.
Эмбер Херд
Фото: globallook
В 2019 не повезло со стилистом и бывшей жене Джонни Деппа. Скандалистка Эмбер решила остановиться на образе женщины-вамп, но провалилась по всем фронтам. Плохо выглядело все! Прическа напоминала кудельки пуделя или судейский парик викторианской эпохи. Платье оказалось мятым и скрывало даже намек на талию. Но хуже всех в этой команде сработал не пожалевший косметики визажист, из-за чего Херд была похожа на матрешку.
Дженнифер Энистон
Фото: globallook
Энистон – признанная икона стиля, и провалы у нее случаются крайне редко. Но в 2015 году что-то пошло не по плану. Вместо распущенных волос Джен решила остановиться на сдержанном пучке. Ради этого она два дня не мыла волосы – и это было видно! Отметим, что в остальном актриса выглядела безупречно, но грязная голова… Не надо так!
Ким Кэттролл
Фото: GettyImages
В начале тысячелетия, в 2001 году, поразила своим внешним видом всех участников церемонии актриса Ким Кэттролл. Исполнительница роли Саманты в культовом сериале «Секс в большом городе» тогда была на пике популярности перед церемонией «Золотого глобуса» того года была. На красной ковровой дорожке звезда позировала очень уверенно, но выглядела при этом странненько. Ее лицо больше напоминало маску из-за того, что сильно отличалось по цвету от шеи и декольте и было лишено любых цветовых акцентов. Визажисту ставим твердую двойку, а Ким – отлично хотя бы за то, что она уверенно позировала перед камерами несмотря на тотальный бьюти-провал.
Хелена Бонэм-Картер
Фото: GettyImages
Замыкает топ бывшая муза Тима Бертона. В 1998 году актриса появилась на «Золотом глобусе» в образе готической невесты, не меньше. Оставим в покое всклокоченную прическу – в то время это было модно. Но лицо Хелены было зачем-то сильно выбелено, на губах – сияла коричневая помада, а на щеках – лихорадочный румянец. Из-за столь странного макияжа актриса выглядела не совсем здоровой.
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Фото: globallook, dpa, eatnews, gettyimages
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