6 самых провальных образов звезд за всю историю «Золотого глобуса»

Замыкает топ бывшая муза Тима Бертона. В 1998 году актриса появилась на «Золотом глобусе» в образе готической невесты, не меньше. Оставим в покое всклокоченную прическу – в то время это было модно. Но лицо Хелены было зачем-то сильно выбелено, на губах – сияла коричневая помада, а на щеках – лихорадочный румянец. Из-за столь странного макияжа актриса выглядела не совсем здоровой.

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