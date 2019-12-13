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6 простых советов, как быстро превратить дневной макияж в вечерний всего

Вы настолько заняты на работе, что времени пойти домой и накраситься на вечеринку совсем нет? Не беда, визажист Сэбил Дайб раскрыла 6 простых приемов, как преврать дневной мейкап на вечерний всего за 6 минут.

Визажист поделилась своими хитростями с британским онлайн-порталом The Sun. Ее первый совет – скрыть синяки под глазами. Через 8 часов ваш тон уже не столь свеж, как утром, потому следы усталости после тяжелого рабочего дня неизбежно начинают проступать под глазами. Потому берите консилер и нарисуйте им под глазами два перевернутых треугольника, а затем бьюти-блендером быстро и аккуратно все растушуйте. Это займет у вас 30 секунд.

Следующий шаг – нарисовать стрелки. Используйте для этого подводку-фломастер и банковскую карту. Приложите ее возле внешнего уголка глаз, параллельно нижнему веку и проведите линию. Затем дорисуйте стрелку по верхнему веку, соедините с кончиком стрелки и выровняйте линию. Это займет у вас не больше 2 минут.

Приклеить накладные ресницы – завершающий штрих в праздничном макияже глаз. Чтобы приклеить их аккуратно, используйте заколку-невидимку, чтобы нанести клей по их краю. Затем наложите их на свои родные ресницы и при помощи все той же невидимки зафиксируйте на их положенном месте. На это вам понадобится еще 2 минуты. Далее переходим к губам. Смените бальзам на более яркие цвета. Чтобы сделать рот более выразительным, выделите лук купидона, нарисовав любимым карандашом для губ возле него, в центре верхней губы, икс. Затем обведите контур и нанесите помаду соответствующего карандашу оттенка. Это вы сможете сделать еще за 30 секунд.

Пятый шаг – сделайте щеки более румяными. Для этого возьмите ту же самую помаду, которой только что накрасили губы, и проведите ею линию от скул до яблочек щек. Затем пальцами при помощи круговых движений, растушуйте ее. Этот прием, на который вам потребуется не больше 30 секунд, сотрет следы усталости и бледности с вашего лица.

И последнее: если ваши волосы весь день были собраны в хвост или пучок, этот прием придаст им объема. Возьмите сухой шампунь и распылите его на корни, а затем проведите руками по волосам. Затем слегка вычешите его, уложите пряди и дополните образ блестящим ободком или диадемой. На это у вас уйдет не больше 30 секунд.

Фото: vostock-photo

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