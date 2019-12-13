6 простых советов, как быстро превратить дневной макияж в вечерний всего

Приклеить накладные ресницы – завершающий штрих в праздничном макияже глаз. Чтобы приклеить их аккуратно, используйте заколку-невидимку, чтобы нанести клей по их краю. Затем наложите их на свои родные ресницы и при помощи все той же невидимки зафиксируйте на их положенном месте. На это вам понадобится еще 2 минуты. Далее переходим к губам. Смените бальзам на более яркие цвета. Чтобы сделать рот более выразительным, выделите лук купидона, нарисовав любимым карандашом для губ возле него, в центре верхней губы, икс. Затем обведите контур и нанесите помаду соответствующего карандашу оттенка. Это вы сможете сделать еще за 30 секунд.

Пятый шаг – сделайте щеки более румяными. Для этого возьмите ту же самую помаду, которой только что накрасили губы, и проведите ею линию от скул до яблочек щек. Затем пальцами при помощи круговых движений, растушуйте ее. Этот прием, на который вам потребуется не больше 30 секунд, сотрет следы усталости и бледности с вашего лица.

И последнее: если ваши волосы весь день были собраны в хвост или пучок, этот прием придаст им объема. Возьмите сухой шампунь и распылите его на корни, а затем проведите руками по волосам. Затем слегка вычешите его, уложите пряди и дополните образ блестящим ободком или диадемой. На это у вас уйдет не больше 30 секунд.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!