6 причин, почему ваш живот еще не плоский, и как быстро избавиться от проблемы

Как сообщил британскому онлайн-порталу The Sun диетолог Рианнон Ламберт, существует 6 типов вздутого живота. Первый из них – вздувшийся живот, который окружен жиром вокруг талии, как спасательным кругом. Причина: злоупотребление алкоголем. В крепких напитках много пустых калорий и сахара, потому он часто приводит к скоплению газов в желудке и появлению «пивного живота». Справиться с ним помогут любые физические упражнения, особенно кардио. Как вариант можно заняться боксом, а также меньше употреблять алкоголя.

Второй вариант – бочкообразный живот, его причина – лишний вес. Ваше тело накапливает лишний жир из-за малоподвижного образа жизни или несбалансированной диеты. Вы сжигаете меньше калорий, чем потребляете. Чтобы избавиться от такого живота, регулярно двигайтесь и хотя бы 30 минут в день посвящайте спорту. Отлично подойдут короткие высокоинтенсивные тренировки, а также средиземноморская диета. Эта система питания очень сбалансирована и при этом вкусна, а заодно поможет скорректировать суточную калорийность. Третий вариант – беременный живот, дряблый, с карманами скопившегося жира по обе стороны от пупка. Причина – недавняя беременность и роды, если же этого не было, возможно, у вас диастаз прямой кишки. Чтобы избавиться от проблемы, избегайте упражнений на пресс – это лишь ухудшит положение вещей, зато попробуйте укрепить мышцы тазового дна, возможно, это вам поможет.