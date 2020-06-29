6 причин, почему ваш живот еще не плоский, и как быстро избавиться от проблемы
Как сообщил британскому онлайн-порталу The Sun диетолог Рианнон Ламберт, существует 6 типов вздутого живота. Первый из них – вздувшийся живот, который окружен жиром вокруг талии, как спасательным кругом. Причина: злоупотребление алкоголем. В крепких напитках много пустых калорий и сахара, потому он часто приводит к скоплению газов в желудке и появлению «пивного живота». Справиться с ним помогут любые физические упражнения, особенно кардио. Как вариант можно заняться боксом, а также меньше употреблять алкоголя.
Второй вариант – бочкообразный живот, его причина – лишний вес. Ваше тело накапливает лишний жир из-за малоподвижного образа жизни или несбалансированной диеты. Вы сжигаете меньше калорий, чем потребляете. Чтобы избавиться от такого живота, регулярно двигайтесь и хотя бы 30 минут в день посвящайте спорту. Отлично подойдут короткие высокоинтенсивные тренировки, а также средиземноморская диета. Эта система питания очень сбалансирована и при этом вкусна, а заодно поможет скорректировать суточную калорийность. Третий вариант – беременный живот, дряблый, с карманами скопившегося жира по обе стороны от пупка. Причина – недавняя беременность и роды, если же этого не было, возможно, у вас диастаз прямой кишки. Чтобы избавиться от проблемы, избегайте упражнений на пресс – это лишь ухудшит положение вещей, зато попробуйте укрепить мышцы тазового дна, возможно, это вам поможет.
Четвертый вид живота – грушевидный или эстрогеновый живот. Жир скапливается в нижней живота и переходит в таз и бедра. Так часто бывает перед началом менструации или из-за гормональных изменений, приема противозачаточных препаратов. Нарушенный гормональный фон может привести к задержке жидкости и скоплению ее в нижней части живота. Чтобы справиться с проблемой, нужно контролировать уровень гормонов в случае нарушения, а йога отлично подойдет для вывода лишней жидкости, так как улучшает кровообращение, а заодно растянет мышцы и успокоит нервы. Пятый вид – вздутый в форме облака. Возможно, это признак нездоровья кишечника, потому следите за тем, что вы едите. Злоупотребление фастфудом и солеными продуктами может стать причиной такого типа живота. Чтобы заставить пищеварительную систему работать так, как надо, катайтесь на велосипеде или гуляйте пешком 30 минут ежедневно, это ускоряет обмен веществ. Также может помочь йога и вакуумный массаж живота. И последний вариант – стрессовый живот, он очень похож на пивной, когда жир лежит на талии спасательным кругом, но, если вы не пьете алкоголь или делаете это редко, скорее всего, дело в стрессе, который вызывает повышение уровня кортизола, а тот, в свою очередь, повышает уровень инсулина, гормона накопления веса. Чтобы справиться с ситуацией, практикуйте медитации и дыхательные практики.
Фото: freepik
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