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6 неожиданных способов рассказать о беременности, которыми воспользовались звезды

Беременность — трепетный период в жизни каждой женщины. И многие звезды долго скрывают свое особое положение, а со временем решаются поделиться радостной новостью с миром. Сегодня Эмбер Херд впервые рассказала в социальных сетях, что стала матерью еще 8 апреля 2021 года, у нее родилась дочь. Для этого она воспользовалась услугами суррогатного материнства. В материале вы узнаете, как некоторые знаменитости объявили о материнстве.
Эмбер Херд

30-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски впервые стала мамой сына Сильвестра 8 марта этого года. О своей беременности звезда объявила в короткометражном фильме под названием «Кем ты будешь?», который был создан в партнерстве с Vogue. «В один прекрасный день, очень скоро, ты появишься. Не могу дождаться, когда увижу, кем ты станешь», — повествовала в фильме Эмили. Об этом сообщается в материале Insider.

Эмили Ратаковски в январе 2021 года

Эмили Ратаковски в январе 2021 года

Фото: Globallook

Актриса Дженни Слейт в 2020 году была гостьей в американском ток-шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом». Ведущий спросил, как прошли ее последние девять месяцев во время пандемии. «Как прошли последние девять месяцев? Они были очень беременны для меня», — ответила в шоу Дженни. Она родила дочь в феврале этого года.

Дженни Слейт, 2019 год

Дженни Слейт, 2019 год

Фото: Globallook

Певица Кэти Перри рассказала о своем особом положении в клипе на песню «Never Weared White». «Я взволнована. Мы взволнованы и счастливы, и это, наверное, самый долгий секрет, который мне когда-либо приходилось хранить», — сказала она в видео.

Перри родила дочь Дейзи в 2020 году.

Кэти Перри, 2020

Кэти Перри, 2020

Фото: Globallook

Кайли Дженнер поначалу долго скрывала свою беременность, но потом сняла 12-минутное видео под названием «К нашей дочери». В ролике можно увидеть кадры, на которых девушка празднует свою беременность, выбирает детскую одежду и, наконец, рожает свою дочь Сторми 1 февраля 2018 года.

Видео было просмотрено более 92 миллионов раз.

Кайли Дженнер, 2021

Кайли Дженнер, 2021

Фото: Globallook

В 2018 году певица Карди Би была гостем программы «Saturday Night Live». Во время ее выступления в объективе камер звезда была крупным планом, а затем плавно показали живот Карди Би. Она родила дочь Культуру 10 июля 2018 года.

Во время вручения премии BET Awards в июне этого года звезда объявила о второй беременности.

Карди Би в 2020 году

Карди Би в 2020 году

Фото: Globallook

В 2011 году певица Бейонсе начала свое выступление "Love on Top" на MTV Video Music Awards со словами: «Я хочу, чтобы вы почувствовали любовь, которая растет внутри меня». После песни она показала свой округлившийся живот.

Дочь певицы Блю Айви родилась 7 января 2012 года. Также у Бейонсе есть еще двое детей: близнецы Сэр и Руми, которые родились в 2017 году.

Бейонсе

Бейонсе

Фото: Globallook

Фото: Globallook, Instagram amberheard

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