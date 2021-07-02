6 неожиданных способов рассказать о беременности, которыми воспользовались звезды

Кайли Дженнер поначалу долго скрывала свою беременность, но потом сняла 12-минутное видео под названием «К нашей дочери». В ролике можно увидеть кадры, на которых девушка празднует свою беременность, выбирает детскую одежду и, наконец, рожает свою дочь Сторми 1 февраля 2018 года.

Видео было просмотрено более 92 миллионов раз.