6 неожиданных способов рассказать о беременности, которыми воспользовались звезды
30-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски впервые стала мамой сына Сильвестра 8 марта этого года. О своей беременности звезда объявила в короткометражном фильме под названием «Кем ты будешь?», который был создан в партнерстве с Vogue. «В один прекрасный день, очень скоро, ты появишься. Не могу дождаться, когда увижу, кем ты станешь», — повествовала в фильме Эмили. Об этом сообщается в материале Insider.
Фото: Globallook
Актриса Дженни Слейт в 2020 году была гостьей в американском ток-шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом». Ведущий спросил, как прошли ее последние девять месяцев во время пандемии. «Как прошли последние девять месяцев? Они были очень беременны для меня», — ответила в шоу Дженни. Она родила дочь в феврале этого года.
Фото: Globallook
Певица Кэти Перри рассказала о своем особом положении в клипе на песню «Never Weared White». «Я взволнована. Мы взволнованы и счастливы, и это, наверное, самый долгий секрет, который мне когда-либо приходилось хранить», — сказала она в видео.
Перри родила дочь Дейзи в 2020 году.
Фото: Globallook
Кайли Дженнер поначалу долго скрывала свою беременность, но потом сняла 12-минутное видео под названием «К нашей дочери». В ролике можно увидеть кадры, на которых девушка празднует свою беременность, выбирает детскую одежду и, наконец, рожает свою дочь Сторми 1 февраля 2018 года.
Видео было просмотрено более 92 миллионов раз.
Фото: Globallook
В 2018 году певица Карди Би была гостем программы «Saturday Night Live». Во время ее выступления в объективе камер звезда была крупным планом, а затем плавно показали живот Карди Би. Она родила дочь Культуру 10 июля 2018 года.
Во время вручения премии BET Awards в июне этого года звезда объявила о второй беременности.
Фото: Globallook
В 2011 году певица Бейонсе начала свое выступление "Love on Top" на MTV Video Music Awards со словами: «Я хочу, чтобы вы почувствовали любовь, которая растет внутри меня». После песни она показала свой округлившийся живот.
Дочь певицы Блю Айви родилась 7 января 2012 года. Также у Бейонсе есть еще двое детей: близнецы Сэр и Руми, которые родились в 2017 году.
Фото: Globallook
Фото: Globallook, Instagram amberheard
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