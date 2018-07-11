59-летнюю Надежду Кадышеву перестали узнавать поклонники

1 июня солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева отпраздновала свое 59-летие. В новый год своей жизни певица вошла заметно похудевшей, сменила стиль в одежде и стала выглядеть не так, как привыкли поклонники.

В Сети обсуждают снимок, сделанный на днях. На нем артистка запечатлена в повседневной одежде, с более «спокойной» (по сравнению с концертными образами) прической.