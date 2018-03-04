59-летняя Шэрон Стоун не стесняется целлюлита на стройных бедрах

Шэрон Стоун не раз призналавась, что предпочитает стареть красиво, без пластики и особых ухищрений. Актриса занимается спортом только по необходимости. Когда женщина замечает, что пора заняться фигурой, она просто начинает парковаться подальше от входа и использовать лестницу вместо лифта.

Самое важное для нее — «выглядеть приветливо, грациозно и мило, а этого никак нельзя достичь с помощью косметики». «Я не стараюсь выглядеть лучше всех в мире. В один прекрасный момент каждый начинает спрашивать себя: "Что на самом деле сексуально?" Это — не только высокая грудь. Сексуально — жить настоящим, веселиться и любить себя, чтобы любить того, кто рядом», — считает она.