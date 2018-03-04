59-летняя Шэрон Стоун не стесняется целлюлита на стройных бедрах
Шэрон Стоун по праву считают одной из самых сексуальных актрис современности. Она излучает уверенность в себе, и даже небольшие недостатки не способны испортить «картинку».
В своем блоге звезда опубликовала фото, на котором она запечатлена в ультракоротком мини. «Собираюсь на вечеринку», — пояснила она.
Шэрон Стоун не раз призналавась, что предпочитает стареть красиво, без пластики и особых ухищрений. Актриса занимается спортом только по необходимости. Когда женщина замечает, что пора заняться фигурой, она просто начинает парковаться подальше от входа и использовать лестницу вместо лифта.
Самое важное для нее — «выглядеть приветливо, грациозно и мило, а этого никак нельзя достичь с помощью косметики». «Я не стараюсь выглядеть лучше всех в мире. В один прекрасный момент каждый начинает спрашивать себя: "Что на самом деле сексуально?" Это — не только высокая грудь. Сексуально — жить настоящим, веселиться и любить себя, чтобы любить того, кто рядом», — считает она.
Фото: instagram, globallookpress