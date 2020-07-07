58-летняя женщина поделилась, как ей удается сохранить сексуальную фигуру без целлюлита
Фото: twitter @alizareger
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, у 58-летней жительницы Лондона есть несколько ритуалов красоты, которыми она не пренебрегает ни при каких условиях. В частности, чтобы сохранить стройную и подтянутую фигуру без целлюлита (что непросто в ее возрасте), она ежедневно принимает ледяной душ. ««Каждый вечер я в течение 2 минут обязательно стою под ледяной водой, чтобы ускорить кровообращение и добиться упругости кожи, а затем массирую тело специальной щеткой, чтобы еще больше улучшить циркуляцию крови и отшелушить мертвую кожу, после душа наношу на тело лосьон с маслом какао, смешанный со средством от растяжек, и увлажняющий крем-автозагар», – пояснила она.
До того как из-за пандемии коронавируса закрылись все салоны красоты Ализа каждые 2 недели обязательно ходила на маникюр с долговременным покрытием, однако во время локдауна она наловчилась ухаживать за ногтями самостоятельно, при этом она использует средства для укрепления ногтей, что сделало их более здоровыми. Кроме того, она втирает в кутикулу и кожу рук аргановое масло для их смягчения и увлажнения. Чтобы оставаться стройной обладательницей сексуальной фигуры в период менопаузы, нужно прикладывать усилия, и Ализа 4-5 раз неделю посещала тренажерный зал, а во время карантина она регулярно бегает, чтобы сохранить должный уровень ежедневной активности.
Кроме того, в программе красоты дизайнера обязательные инъекции филлеров и ботокса каждые 9 месяцев, и ежедневная бьюти-рутина с применением массажных щеточек для лица и премиальной косметики, подобранной для борьбы с возрастными изменениями кожи. И еще одно правило, которого Ализа обязательно придерживается, чтобы чувствовать себя сексуально привлекательной женщиной – носить красивое белье. «У меня сотни бюстгальтеров разных моделей. Я считаю, очень важно регулярно носить лифчик и при занятиях спортом, и в повседневной жизни. Особенно это важно в менопаузу или в процессе похудения. Это и для хорошего настроение полезно», – отметила она.
Фото: twitter @alizareger
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