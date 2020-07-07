58-летняя женщина поделилась, как ей удается сохранить сексуальную фигуру без целлюлита

До того как из-за пандемии коронавируса закрылись все салоны красоты Ализа каждые 2 недели обязательно ходила на маникюр с долговременным покрытием, однако во время локдауна она наловчилась ухаживать за ногтями самостоятельно, при этом она использует средства для укрепления ногтей, что сделало их более здоровыми. Кроме того, она втирает в кутикулу и кожу рук аргановое масло для их смягчения и увлажнения. Чтобы оставаться стройной обладательницей сексуальной фигуры в период менопаузы, нужно прикладывать усилия, и Ализа 4-5 раз неделю посещала тренажерный зал, а во время карантина она регулярно бегает, чтобы сохранить должный уровень ежедневной активности.

Кроме того, в программе красоты дизайнера обязательные инъекции филлеров и ботокса каждые 9 месяцев, и ежедневная бьюти-рутина с применением массажных щеточек для лица и премиальной косметики, подобранной для борьбы с возрастными изменениями кожи. И еще одно правило, которого Ализа обязательно придерживается, чтобы чувствовать себя сексуально привлекательной женщиной – носить красивое белье. «У меня сотни бюстгальтеров разных моделей. Я считаю, очень важно регулярно носить лифчик и при занятиях спортом, и в повседневной жизни. Особенно это важно в менопаузу или в процессе похудения. Это и для хорошего настроение полезно», – отметила она.

Фото: twitter @alizareger

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!