57-летняя Роза Сябитова продемонстрировала спортивную фигуру в обтягивающем трико

«Вот вы говорите: “нет у меня времени на спорт”. Дорогие мои, что значит “нет времени”? Вам же не к международным соревнованиям готовиться или олимпиаде! Для поддержания формы вполне хватает 20-30 минутной тренировки дома. Даже не нужно специально ехать в фитнес центр. Сделайте, наконец, зарядку утром! Вместо тренировки хочется посмотреть сериал? Так купите велотренажер, крутите педали и смотрите свой сериал! Денег на тренажер нет? Ну поприседайте перед телевизором, растяжку сделайте. Или собаку заведите и тогда физическая активность на свежем воздухе два раза в день обеспечена! Возможность для спорта и физкультуры всегда найдётся. Было бы желание», — написала она.