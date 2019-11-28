«Возраст — это свобода»: 57-летняя Роза Сябитова показала смелое фото, но столкнулась с неожиданной критикой

Роза Сябитова много внимания уделяет своей фигуре и внешности — занимается спортом, посещает косметолога. Однако пикантное фото, которое опубликовала она в своем блоге, вызвало массу противоречивых комментариев.

«Кто мы — Женщины, которым за 50 лет? Бабушки, участь которых пирожки, внуки, вязание, тихое угасание под радио "Маяк"? Или Крутые бабки — феномен нашего времени? Как сказала мудрая Изабелла Росселлини, "Возраст – это свобода!". Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты — свободна! Тебе плевать, будут ли мужики пялиться на твою задницу, тебе начхать, что скажут занудные подруги. Любая прическа, цветастое платье, кеды. "О, моя маленькая бейба!", как пел Сукачев. В этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице, которая сидит в ресторане и глядится ежеминутно в смартфон: как помада, как прическа, как реснички? Я рада, что отношусь к этому поколению женщин, у которых еще впереди большая интересная жизнь», — написала она.