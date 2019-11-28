«Возраст — это свобода»: 57-летняя Роза Сябитова показала смелое фото, но столкнулась с неожиданной критикой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress
Роза Сябитова много внимания уделяет своей фигуре и внешности — занимается спортом, посещает косметолога. Однако пикантное фото, которое опубликовала она в своем блоге, вызвало массу противоречивых комментариев.
«Кто мы — Женщины, которым за 50 лет? Бабушки, участь которых пирожки, внуки, вязание, тихое угасание под радио "Маяк"? Или Крутые бабки — феномен нашего времени? Как сказала мудрая Изабелла Росселлини, "Возраст – это свобода!". Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты — свободна! Тебе плевать, будут ли мужики пялиться на твою задницу, тебе начхать, что скажут занудные подруги. Любая прическа, цветастое платье, кеды. "О, моя маленькая бейба!", как пел Сукачев. В этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице, которая сидит в ресторане и глядится ежеминутно в смартфон: как помада, как прическа, как реснички? Я рада, что отношусь к этому поколению женщин, у которых еще впереди большая интересная жизнь», — написала она.
«Ух ты какая....», «Браво, Роза!!!», «Красивая! Сексуальная! Умная», «Просто красотка, так держать», «Мне бы выглядеть в 50 лет, как вы», «Молодец. Еще раз доказывает что возраст только цифры и скучно может жить и в 20 лет», «Полностью согласна, я считаю что возраст женщины определяется ее планами на будущее», — поддержали ее одни подписчики.
«Мир с орбиты сдвинулся», «Чем старше, тем чуднее...», «А что вы в 30 лет и 40 не раздевались??? Что случилось с вами после 50? В чем крутость?», «Совсем сдурела Роза на старости лет», «Совсем из ума выжила», «Роза это очень плохо. Ты же мусульманка», «Ужас. И пенсионерки туда же.....», «Это не нормально, есть всему предел», — критикуют другие.
Фото и видео: globallookpress, instagram
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