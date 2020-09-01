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57-летняя Елена Валюшкина внезапно стала яркой блондинкой

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Елена Валюшкина

Фото: Instagram Елены Валюшкиной

Звезда фильма «Формула любви» Елена Валюшкина предстала в ярком образе.

«Родина приказала быть блондинкой! Значит, будем!!!!!», - написала она.

«Ого! Неожиданно», «А красиво», «Мне оооооочень нравится», «Лена вы шикарны», «Вам очень очень классно», «Это просто отвал башки», «Очень идет! Просто замечательная девушка Елена», - комментируют друзья и поклонники.

57-летняя Елена Валюшкина прославилась после съемок в «Формуле любви» Марка Захарова. Сейчас актриса продолжает участвовать в различных проектах, фотосессиях, - и результатами работы делится с подписчиками в социальных сетях.

Фото и видео: Instagram/@elena_valushkina

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