57-летняя Елена Валюшкина внезапно стала яркой блондинкой

«Ого! Неожиданно», «А красиво», «Мне оооооочень нравится», «Лена вы шикарны», «Вам очень очень классно», «Это просто отвал башки», «Очень идет! Просто замечательная девушка Елена», - комментируют друзья и поклонники.

57-летняя Елена Валюшкина прославилась после съемок в «Формуле любви» Марка Захарова. Сейчас актриса продолжает участвовать в различных проектах, фотосессиях, - и результатами работы делится с подписчиками в социальных сетях.