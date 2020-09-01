57-летняя Елена Валюшкина внезапно стала яркой блондинкой
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Фото: Instagram Елены Валюшкиной
Звезда фильма «Формула любви» Елена Валюшкина предстала в ярком образе.
«Родина приказала быть блондинкой! Значит, будем!!!!!», - написала она.
«Ого! Неожиданно», «А красиво», «Мне оооооочень нравится», «Лена вы шикарны», «Вам очень очень классно», «Это просто отвал башки», «Очень идет! Просто замечательная девушка Елена», - комментируют друзья и поклонники.
57-летняя Елена Валюшкина прославилась после съемок в «Формуле любви» Марка Захарова. Сейчас актриса продолжает участвовать в различных проектах, фотосессиях, - и результатами работы делится с подписчиками в социальных сетях.
Фото и видео: Instagram/@elena_valushkina
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