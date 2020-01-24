55-летняя женщина, которую часто принимают за собственную дочь, поделилась секретами вечной молодости

Сама же Шэрон, которой не единожды писали слова восхищения тем, как молодо она выглядит, скромно заявляет: «Я думаю, что люди просто очень добры… Ясно, что я не похожа на сестру Ханны, но очень мило с их стороны написать мне столь приятные слова». Однако новая звезда социальных сетей лукавит: несмотря на то, что она – уже бабушка маленького внука, в свои 55 лет действительно выглядит превосходно. Шэрон, будучи женой Марка Орвала, звезды англоговорящего YouTube, в молодости работала офицером в полиции, а затем стала личным тренером и инструктором групповых программ. Через 15 лет она завершила свою спортивную карьеру, но тренироваться не перестала, чем и объясняет свою подтянутую, без грамма лишнего жира фигуру. Занимается в зале она по часу 5-6 раз в неделю.

Также австралийка рассказала, что питание играет немаловажную роль в ее жизни: она старается избегать обработанных продуктов и свела к минимуму употребление углеводов. Однако в качестве своего любимого блюда по-прежнему называет бургер, правда вариант домашнего приготовления с рисом, перцем и сельдереем. Однако женщина не стала лукавить, заявляя, что все дело только в генетике: с морщинами она борется при помощи инъекций ботокса, однако подтяжку лица она не делала и в ближайшие годы не собирается.

Фото: Instagram

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