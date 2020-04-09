55-летняя Алена Апина в стильной толстовке и колготках в сеточку похвасталась стройными бедрами

«Вау Аленушка», «Фотка огонь», «Супер класс!!! Ножки хороши», «Вы офигенно выглядите», «Красотка», «Шикарная женщина», «Какая ты стильная», «Ого вот это секси», «Кстати очень классный образ, а толстовка желтого цвета прямо ууууух», — обсуждают поклонники.