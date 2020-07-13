54-летняя Марина Зудина поделилась необычным секретом своей стройности
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Globallookpress
Фигура Марины Зудиной восхищает женщин и мужчин. В свои 54 года она осталась невероятно стройной. Секретом хорошей формы актриса поделилась с подписчицами своего блога.
«Спортзалы, диеты, косметологи, йога, различные арифмации и многое другое помогают только в том случае, если вы здоровы. И это особенно касается женского здоровья. Речь идет о гормонах. Рекомендую всем регулярно проверять свой гормональный баланс. Особенно это касается зрелых женщин и тех, у кого постоянные стрессы или переживания. Ваша энергия, фигура, кожа, волосы, настроение во многом зависит от уровня женских гормонов. Главное, найти хорошего врача в случае дисбаланса и не бояться названия — гормонозаместительная терапия», — посоветовала она.
Марина отметила, что эндорфины, серотонин, дофамин и окситоцин можно регулировать без лекарственных препаратов. Также важно следить за уровнем витамина Д. «Почти у всех в нашей стране дефицит)! Это и для мужчин актуально», — отметила актриса.
Сама Марина Зудина нашла своего доктора в Екатеринбурге, где она часто бывает по воле случая.
Фото: Globallookpress
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