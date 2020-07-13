54-летняя Марина Зудина поделилась необычным секретом своей стройности

Фигура Марины Зудиной восхищает женщин и мужчин. В свои 54 года она осталась невероятно стройной. Секретом хорошей формы актриса поделилась с подписчицами своего блога.

«Спортзалы, диеты, косметологи, йога, различные арифмации и многое другое помогают только в том случае, если вы здоровы. И это особенно касается женского здоровья. Речь идет о гормонах. Рекомендую всем регулярно проверять свой гормональный баланс. Особенно это касается зрелых женщин и тех, у кого постоянные стрессы или переживания. Ваша энергия, фигура, кожа, волосы, настроение во многом зависит от уровня женских гормонов. Главное, найти хорошего врача в случае дисбаланса и не бояться названия — гормонозаместительная терапия», — посоветовала она.