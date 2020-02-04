54-летняя Екатерина Андреева восхитила фанатов новым снимком из Африки: «Лет 25-26 вам, не больше»

Смелый наряд и естественный макияж высоко оценили подписчики. Они отметили, что звезда выглядит свежей и отдохнувшей.

«Вы такая молодая и задорная!!!! А ваши истории очень интересны и позновательны», «Вокруг света с Екатериной Андреевой)... Всегда интересная и свежая», «Похоже, что Екатерина Андреева в Африке нашла эликсир молодости, на этой фотке 25-26, не больше», «Глядя на Вас, захотелось в Африку, уже нацелилась туда)) знаю, что там найду секрет молодости», «Классный прикид», «Стильняшечка», «Такая прикольная в этом образе», — комментируют подписчики.