54-летняя Екатерина Андреева восхитила фанатов новым снимком из Африки: «Лет 25-26 вам, не больше»
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Фото: Instagram Екатерины Андреевой
Благодаря интересным историям из путешествий блог телеведущей Екатерины Андреевой можно смело назвать одним из самых запоминающихся блогов в сегменте российского шоу-бизнеса.
«И Африка всегда в моем сердце...и на футболке...Продолжение следует...Впереди посещение деревни и ее обитателей...Повеселимся вместе... И рецепт доктора про силу молодецкую будет представлен на обозрение нашей инстаграмной общественности... Жду вас в гости в моей ленте», — анонсировала она новый блок.
Смелый наряд и естественный макияж высоко оценили подписчики. Они отметили, что звезда выглядит свежей и отдохнувшей.
«Вы такая молодая и задорная!!!! А ваши истории очень интересны и позновательны», «Вокруг света с Екатериной Андреевой)... Всегда интересная и свежая», «Похоже, что Екатерина Андреева в Африке нашла эликсир молодости, на этой фотке 25-26, не больше», «Глядя на Вас, захотелось в Африку, уже нацелилась туда)) знаю, что там найду секрет молодости», «Классный прикид», «Стильняшечка», «Такая прикольная в этом образе», — комментируют подписчики.
Фото и видео: instagram
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