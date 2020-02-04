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54-летняя Екатерина Андреева восхитила фанатов новым снимком из Африки: «Лет 25-26 вам, не больше»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Андреева

Фото: Instagram Екатерины Андреевой

Екатерина Андреева выглядит необычайно свежей на новой фотографии из Африки.

Благодаря интересным историям из путешествий блог телеведущей Екатерины Андреевой можно смело назвать одним из самых запоминающихся блогов в сегменте российского шоу-бизнеса.

«И Африка всегда в моем сердце...и на футболке...Продолжение следует...Впереди посещение деревни и ее обитателей...Повеселимся вместе... И рецепт доктора про силу молодецкую будет представлен на обозрение нашей инстаграмной общественности... Жду вас в гости в моей ленте», — анонсировала она новый блок.

Смелый наряд и естественный макияж высоко оценили подписчики. Они отметили, что звезда выглядит свежей и отдохнувшей.

«Вы такая молодая и задорная!!!! А ваши истории очень интересны и позновательны», «Вокруг света с Екатериной Андреевой)... Всегда интересная и свежая», «Похоже, что Екатерина Андреева в Африке нашла эликсир молодости, на этой фотке 25-26, не больше», «Глядя на Вас, захотелось в Африку, уже нацелилась туда)) знаю, что там найду секрет молодости», «Классный прикид», «Стильняшечка», «Такая прикольная в этом образе», — комментируют подписчики.

Фото и видео: instagram

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