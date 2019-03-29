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54-летняя Алена Апина восхитила поклонников «неприбранной» фотографией

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алена Апина

Фото: Instagram Алены Апиной
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Алена Апина с растрепанными волосами в одной рубашке позирует на балконе у моря.

В своем блоге популярная певица Алена Апина часто делится необработанными фотографиями. Звезда отлично выглядит в свои 54 года и фотошоп ей просто не нужен, считают ее поклонники. Фото, которое Алена сделала в Испании, также собрало массу восторженных комментариев.

«Всем хороших выходных», — написала звезда под снимком, на котором запечатлена с растрепанными волосами в одной рубашке на балконе у моря.

«Фото - огонь», «Боже, какая красота, восторг, гармония, любовь)))», «Какая вы прелестная», «Соблазнюшечка», «На фоне моря, в естественной одежде, босиком - очень атмосферное, живое фото. Алена, выкладывайте по-больше таких фото, Вы Очаровательно смотритесь в естественном антураже», «Какая уютная фотография....», «Красивое фото, прям для обложки журналов», «Вау! Алена, Вы потрясающе выглядите! И вам прекрасных выходных и незабываемого отпуска», — комментируют подписчики.

В последнее время все большую популярность набирают фото звезд, на которых они выглядят такими или почти такими как в жизни. А как считаете вы, популярным людям стоит публиковать «глянцевые» или «обычные» фотографии в блогах?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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