54-летняя Алена Апина восхитила поклонников «неприбранной» фотографией

В своем блоге популярная певица Алена Апина часто делится необработанными фотографиями. Звезда отлично выглядит в свои 54 года и фотошоп ей просто не нужен, считают ее поклонники. Фото, которое Алена сделала в Испании, также собрало массу восторженных комментариев.

«Всем хороших выходных», — написала звезда под снимком, на котором запечатлена с растрепанными волосами в одной рубашке на балконе у моря.