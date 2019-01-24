53-летняя Татьяна Лютаева восхитила стройной фигурой на пляже

Несколько дней назад 53-летняя актриса Татьяна Лютаева с 20-летним сыном Домиником и 4-летним внуком Федором отправилась к морю. Достаточно загорев, звезда решилась опубликовать фото в купальнике.

«Еще пару дней морского воздуха и ныряю в рабочий режим на Родине», — написала она.