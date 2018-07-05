logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

53-летняя супермодель Брук Шилдс: «До сегодняшнего дня я стеснялась носить раздельный купальник»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Брук Шилдс

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Брук Шилдс надела купальник для того, чтобы показать дочкам пример.

Фигуре Брук Шилдс можно позавидовать! Стройные ноги, тонкая талия, пышные бедра и грудь. На днях в интервью журналу InStyle модель призналась, что все эти годы стеснялась носить купальник из-за детских комплексов.

«Я старалась прикрывать свое тело почти до колен. Моя старшая дочь заметила однажды, что это приносит дискомфорт, и я поняла, что должна быть примером для них, должна чувствовать себя комфортно в своем теле», — пояснила она.

Теперь Брук без раздумий согласилась поучаствовать в рекламной кампании Swimsuits For All: этим жестом она хочет дать понять девушкам и женщинам, в том числе своим дочерям 12-летней Гриер и 15-летней Роуэн, что любая фигура прекрасна.

«Все мы разные и тратим слишком много времени, сравнивая себя с другими. Я поняла, что изучив и поняв свое тело, научившись подчеркивать сильные стороны, чувствуешь себя сильнее», — пояснила она.

Комплексы звезды имеют корни в ее не слишком счастливом детстве: «Моя мама иногда напивалась и говорила: "Почему ты не шевелишь своей толстой задницей?" Я всегда была уверена, что моя попа слишком велика. Даже после того, как в 15 лет мне предложили рекламировать купальники, я не смогла отделаться от этой мысли. Я была девушкой на обложке, но не супермоделью, я считала, что мои сильные стороны — в чертах лица, а не тела. Коллеги также отмечали, что я не гожусь для подиума, и это ранило меня».

Модель призналась, что выходила замуж за Андре Агасси только ради того, чтобы избавиться от давления матери. С всемирно известным теннисистом ей удалось прожить лишь два года, после развода с ним она вышла замуж повторно. С Крисом Хенчи она состоит в браке с 2001 года и по сей день.

Фото: glovallookpress

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников
«Наташа, прости»: Андрей Малахов похвастался своей шикарной квартирой
«Вот такую Пугачеву я люблю»: Максим Галкин показал честное фото жены
«За деньги возможно все»: экс-участница «Дома-2» заявила, что Михаил Галустян изменил жене с ней
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что у нее нет и не было магических способностей
Экс-участница «Дома-2» Полина Лобанова скончалась на 21-м году жизни