53-летняя супермодель Брук Шилдс: «До сегодняшнего дня я стеснялась носить раздельный купальник»

Фигуре Брук Шилдс можно позавидовать! Стройные ноги, тонкая талия, пышные бедра и грудь. На днях в интервью журналу InStyle модель призналась, что все эти годы стеснялась носить купальник из-за детских комплексов.

«Я старалась прикрывать свое тело почти до колен. Моя старшая дочь заметила однажды, что это приносит дискомфорт, и я поняла, что должна быть примером для них, должна чувствовать себя комфортно в своем теле», — пояснила она.

Теперь Брук без раздумий согласилась поучаствовать в рекламной кампании Swimsuits For All: этим жестом она хочет дать понять девушкам и женщинам, в том числе своим дочерям 12-летней Гриер и 15-летней Роуэн, что любая фигура прекрасна.