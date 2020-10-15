52-летняя Селин Дион показала, как выглядит без макияжа и раскрыла свои секреты борьбы с прыщами
Фото: Globallookpress.com
Селин Дион в свои 52 года ведет исключительно здоровый образ жизни, потому неудивительно, что она находится в прекрасной форме и поражает своей стройной и подтянутой фигурой. Стоит отметить, что, несмотря на мимические морщинки, кожа лица звезды также выглядит очень достойно. Доказательство тому – новый снимок в социальной сети Instagram, на котором певица расслабленно позирует без грамма макияжа и с небрежно собранными в пучок волосами. Облачена она в простое черное боди, кожаные штаны, на поясе повязана красная шаль. «В трудные времена еще важнее размышлять обо всем, за что мы благодарны. Я надеюсь, вы найдете в своей душе мир, счастье и любовь не только сегодня, но и каждый день», – написала она в своем посте.
Стоит отметить, что в 2019 году Дион стала амбассадором бренда L'Oreal Paris и представляла одну из стойких красок для волос, которые можно использовать дома, потому ей очень важно выглядеть безупречно. Звезда выступает на сцене с подросткового возраста и грим – неотъемлемая часть ее жизни. Чтобы избежать появления высыпаний, покраснений и других проблем с кожей, она разработала для себя несколько нехитрых бьюти-правил, которых старается придерживаться: «Я хорошо знаю свое лицо, а за прошедшие годы освоила множество трюков, чтобы оно выглядело безупречно. Мне нравится делать макияж, но гораздо важнее него – гигиена. Необходимо всегда следить за тем, чтобы кисти и спонжи были чистыми, так как бактерии, остающиеся на них после использования, могут привести к проблемам с кожей и появлению прыщей», – пояснила она. Среди других ее секретов красоты – активный и здоровый образ жизни: Селин 4 раза в неделю занимается балетом. «Танцы – часть моего ДНК. Это мечта! И это очень тяжело, – говорит она. – Многие отмечают, что я сильно похудела, но для этого я много работаю. Мне нравится двигаться, а потеря веса – лишь дополнительный бонус».
Фото: globallook
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