52-летняя Селин Дион показала, как выглядит без макияжа и раскрыла свои секреты борьбы с прыщами

Стоит отметить, что в 2019 году Дион стала амбассадором бренда L'Oreal Paris и представляла одну из стойких красок для волос, которые можно использовать дома, потому ей очень важно выглядеть безупречно. Звезда выступает на сцене с подросткового возраста и грим – неотъемлемая часть ее жизни. Чтобы избежать появления высыпаний, покраснений и других проблем с кожей, она разработала для себя несколько нехитрых бьюти-правил, которых старается придерживаться: «Я хорошо знаю свое лицо, а за прошедшие годы освоила множество трюков, чтобы оно выглядело безупречно. Мне нравится делать макияж, но гораздо важнее него – гигиена. Необходимо всегда следить за тем, чтобы кисти и спонжи были чистыми, так как бактерии, остающиеся на них после использования, могут привести к проблемам с кожей и появлению прыщей», – пояснила она. Среди других ее секретов красоты – активный и здоровый образ жизни: Селин 4 раза в неделю занимается балетом. «Танцы – часть моего ДНК. Это мечта! И это очень тяжело, – говорит она. – Многие отмечают, что я сильно похудела, но для этого я много работаю. Мне нравится двигаться, а потеря веса – лишь дополнительный бонус».