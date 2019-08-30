52-летняя Рената Литвинова показала «честное фото» в купальнике

«Честное фото — фото в купальнике», — написала актриса под ним.
«Вот это признание, Рената, Вы невероятная», «Богиня», «Чудно красива», «Фигура отличная», «Вкусная», «60-е форэва», — обсуждают восхищенные подписчики.
«Вы шикарная Рената», «Просто женщина! Нравится когда "звездная женщина" — просто... женщина», «Вы необыкновенная девушка! Мы Вас любим», — признаются они.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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