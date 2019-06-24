52-летняя Николь Кидман показала завидный пресс на нескромной фотографии

Актриса Николь Кидман находится в прекрасной форме. Фото, которое она опубликовала в блоге, покорило ее поклонников и раззадорило СМИ.
Подписчики восхищены плоским прессом, который продемонстрировала звезда, и ее неувядающей красотой. «Николь!!!», «Ничего себе!», «Ты слишком красивая для этого мира», «Горячая королева», «Ты всегда была и всегда будешь самой красивой женщиной по моему мнению», «С годами ты становишься только красивее, стройнее. Женщинам стоит брать пример», «Кит Урбан — самый счастливый мужчина в мире», — пишут они.
СМИ пестрят заголовками: «52-летняя Николь Кидман обнажилась перед фотокамерой», «Николь Кидман отважилась на снимок топлес», «Николь Кидман поделилась откровенным фото».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram, globallookpress
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