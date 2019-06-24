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52-летняя Николь Кидман показала завидный пресс на нескромной фотографии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Николь Кидман

Фото: Mayer/face to face/globallookpress
Новое фото Николь Кидман вызвало немало шума в Сети.

Актриса Николь Кидман находится в прекрасной форме. Фото, которое она опубликовала в блоге, покорило ее поклонников и раззадорило СМИ.

Подписчики восхищены плоским прессом, который продемонстрировала звезда, и ее неувядающей красотой. «Николь!!!», «Ничего себе!», «Ты слишком красивая для этого мира», «Горячая королева», «Ты всегда была и всегда будешь самой красивой женщиной по моему мнению», «С годами ты становишься только красивее, стройнее. Женщинам стоит брать пример», «Кит Урбан — самый счастливый мужчина в мире», — пишут они.

СМИ пестрят заголовками: «52-летняя Николь Кидман обнажилась перед фотокамерой», «Николь Кидман отважилась на снимок топлес», «Николь Кидман поделилась откровенным фото».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram, globallookpress

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