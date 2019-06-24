52-летняя Николь Кидман показала завидный пресс на нескромной фотографии

Подписчики восхищены плоским прессом, который продемонстрировала звезда, и ее неувядающей красотой. «Николь!!!», «Ничего себе!», «Ты слишком красивая для этого мира», «Горячая королева», «Ты всегда была и всегда будешь самой красивой женщиной по моему мнению», «С годами ты становишься только красивее, стройнее. Женщинам стоит брать пример», «Кит Урбан — самый счастливый мужчина в мире», — пишут они.