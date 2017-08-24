52-летняя Элизабет Херли восхитила стальным прессом
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Дизайнер и модель продемонстрировала фигуру в раздельном купальнике
52-летняя Элизабет Херли продолжает поражать своих поклонников! Актриса и модель выглядит в два раза моложе своего возраста и может похвастаться идеальной фигурой.
В Instagram популярной британки появилось новое фото в бикини: модель позирует в раздельном купальнике кораллового цвета.
Правильное питание, йога, пилатес и ежедневные занятия спортом позволяют Элизабет поддерживать форму.
Напомним, 12 лет назад актриса основала фирму по производству купальников Elizabeth Hurley Beach. Кроме того, Элизабет также рекламирует пляжные аутфиты собственного дизайна.
Фото: instagram