Дизайнер и модель продемонстрировала фигуру в раздельном купальнике

52-летняя Элизабет Херли продолжает поражать своих поклонников! Актриса и модель выглядит в два раза моложе своего возраста и может похвастаться идеальной фигурой.

В Instagram популярной британки появилось новое фото в бикини: модель позирует в раздельном купальнике кораллового цвета.

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) Авг 24 2017 в 5:52 PDT

Правильное питание, йога, пилатес и ежедневные занятия спортом позволяют Элизабет поддерживать форму.

Напомним, 12 лет назад актриса основала фирму по производству купальников Elizabeth Hurley Beach. Кроме того, Элизабет также рекламирует пляжные аутфиты собственного дизайна.