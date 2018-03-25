52-летняя Брук Шилдс показала неидеальное тело в купальнике

Актриса Брук Шилдс, любимица известного фотографа Энни Лейбовиц, с годами становится только красивее. Маме двух детей удалось сохранить подтянутую фигуру, и несмотря на то, что она немного не вписывается в современные стандарты, женщина не стесняется надевать откровенные бикини и позировать перед фото- и видеокамерами.