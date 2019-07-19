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51-летняя Селин Дион выглядит в два раза моложе с новой стрижкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Селин Дион

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Певица продемонстрировала новый образ.

Канадская певица Селин Дион сменила имидж. 51-летняя артистка сделала модное каре и похвасталась преображением в Instagram. «До сих пор думаю о Пэрис... Хилтон», — подписала Дион новое фото в блоге.

Многочисленные подписчики отметили, что новая стрижка очень идет Селин Дион, и с ней певица выглядит моложе своего возраста.

Стоит отметить, что в последнее время Селин Дион часто становится объектом обсуждения модными критиками. Так, на показе Айрис Ван Херпен в рамках Парижской Недели моды певица появилась в необычном платье из нитей, под которое предпочла не надевать нижнее белье.

Необычное платье Селин Дион

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Ранее эксперты моды уже не раз критиковали исполнительницу за то, что она подбирает образы, которые не подходят к ее зрелому возрасту. Так, последний раз Дион «разгромили» после бала костюма Met Gala – 2019, который прошел в начале июня в США. Тогда наряд Селин назвали провальным и слишком откровенным.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress, East News

Видео: YouTube/CelineDion

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