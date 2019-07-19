51-летняя Селин Дион выглядит в два раза моложе с новой стрижкой

Ранее эксперты моды уже не раз критиковали исполнительницу за то, что она подбирает образы, которые не подходят к ее зрелому возрасту. Так, последний раз Дион «разгромили» после бала костюма Met Gala – 2019, который прошел в начале июня в США. Тогда наряд Селин назвали провальным и слишком откровенным.