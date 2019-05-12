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51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру и поделилась секретами красоты

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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На отдыхе в Таиланде

Фото: Instagram
О том, как оставаться в прекрасной форме, она рассказала в Instagram.

Ольга Кабо недавно вернулась с отдыха в Таиланде. В отпуске она не упускала возможности делать красивые фото и делиться ими с подписчиками.

Поклонники актрисы всегда восторгаются ее красотой. «Вы прекрасны», «Украшаете любое место на Земле», «Желаем вам и дальше процветать», - пишут они в социальных сетях. Подписчики также интересуются, как ей удается сохранять идеальную фигуру и молодость. И Ольга Кабо раскрыла все секреты подготовки к летнему отдыху, опубликовав новое фото в купальнике.

«Вы наверняка знаете, что коллаген (наш заветный белок-конструктор) уменьшается с возрастом, и наверняка каждая из нас иногда сталкивалась с ломкостью ногтей и истончением волос... Не случайно все дерматологи мира твердят - нужно пить коллаген! А мои кожа и волосы всегда страдают - грим, пудра, софиты, средства для укладок, лаки для волос, шпильки- все это, безусловно, атрибуты моей профессии, но они создают дискомфорт и пагубно влияют на мой внешний вид вне сцены и съемочной площадки... Уже месяц ежедневно принимаю коллаген, но уже ощущаю, как улучшается цвет лица, ногти и волосы становятся менее ломкими, а кожа, в том числе на теле - более упругой. Витамины С, В1, В2 и Е помогают ему лучше усваиваться и все вместе - это комплексный антивозрастной эффект!», - рассказала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.). Она также добавила, что красота – это дело собственных рук, главное не лениться.

А вам нравится, как выглядит Ольга?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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