51-летняя Холли Берри рассказала о пользе растяжки

В подписи к снимку актриса рассказала о важности растяжки и объяснила, почему ей очень нравится такое упражнение в йоге: «После активной тренировки обязательно нужно растянуться. Фитнес — это не только бег, силовые тренировки и боксирование с грушей. Растяжка — это важная составляющая моих тренировок, она помогает мне улучшить мобильность и, самое главное, избежать травм. На фото одна из моих любимейших поз из йоги — стойка на плечах, которая укрепляет и растягивает нижнюю часть позвоночника и ноги. После такой растяжки я чувствую себя на два дюйма выше. Некоторые люди используют позы йоги для управления стрессом, увеличения кровообращения, лечения, восстановления, улучшения сна и мобильности. А какая у вас любимая поза?»

Стоит отметить, что йога пользуется большой популярностью среди отечественных звезд. Валерия, Татьяна Навка, Светлана Бондарчук ничуть не уступают американке Холли Берри и демонстрируют в Instagram замысловатые позы.

Фото: globallookpress