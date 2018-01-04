51-летняя Холли Берри показала безупречную фигуру в откровенном бикини
Фото из Instagram Холли Берри
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Оскароносная актриса Холли Берри решила порадовать фанатов горячим снимком, который опубликовала в своем Instagram. Звезда позировала в рост в одном бикини.
Кто поверит, что Холли Берри уже разменяла шестой десяток? Точно не ее многочисленные поклонники. Актриса не забывает подкреплять это мнение все новыми и новыми снимками, на которых видна ее прекрасная фигура.
На днях Холли поделилась с подписчиками своего микроблога свежим фото в бикини. Звезда выглядит ослепительно — и заметно, что она находится в гармонии с собой и с миром, хотя лишь недавно рассталась с бойфрендом Алексом Да Кидом после всего нескольких месяцев страстного романа.
Скоро на российские экраны выйдет новая киноработа Берри «Банды Лос-Анджелеса», также на этот год намечено еще несколько премьер фильмов с участием актрисы. Поэтому неудивительно, что она решила взять паузу и насладиться общением с близкими и друзьями перед погружением в работу.