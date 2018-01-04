Оскароносная актриса Холли Берри решила порадовать фанатов горячим снимком, который опубликовала в своем Instagram. Звезда позировала в рост в одном бикини.

Кто поверит, что Холли Берри уже разменяла шестой десяток? Точно не ее многочисленные поклонники. Актриса не забывает подкреплять это мнение все новыми и новыми снимками, на которых видна ее прекрасная фигура.

На днях Холли поделилась с подписчиками своего микроблога свежим фото в бикини. Звезда выглядит ослепительно — и заметно, что она находится в гармонии с собой и с миром, хотя лишь недавно рассталась с бойфрендом Алексом Да Кидом после всего нескольких месяцев страстного романа.