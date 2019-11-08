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50-летняя жена Олега Газманова исполнила восточный танец назло сопернице

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Марина Газманова

Фото: Instagram Марины Газмановой

Марина Газманова умеет за себя постоять.

Накануне блог Марины Газмановой подвергся атаке «ботов». Знающие люди объяснили супруге музыканта: скорее всего, это — дело рук соперников по соцсети. Покупая фейковых подписчиков для конкурентов, они понижают их охваты, не давая их блогам развиваться. И, судя по всему, Марина знает либо догадывается, кто мог пойти на такой шаг.

«Доброе утро! Раньше писала для вас пост, а теперь в ручную убираю ботов. Но я благодарна, этой несчастной, которая потратилась, сделала заказ, чтобы закрыли мой эккаунт. Зато я реально рассмотрела многих из вас, столько интересного подчерпнула с ваших страниц. С некоторыми подписчиками подружилась и подписалась на их странички. Спасибо за помощь подписчикам, которые профессионально прокомментировали ситуацию», — пояснила она.

Для привлечения внимания подписчиков, она опубликовала горячий восточный танец в своем исполнении: «Еще раз убеждаюсь, что не делается все к лучшему! И да, два закона работают без сбоев: ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ и эффект БУМЕРАНГА. Не делайте никому зла, все вернется ! Эй, дурочка, лови) Лучше купила бы новые туфли или конфеты детишкам», — добавила жена Олега Газманова.

Фото и видео: instagram

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